A Blue Origin új Shepard szuborbitális járműve több mint egy évig földön marad

A Blue Origin új Shepard szuborbitális járműve immár több mint egy éve leállt a legutóbbi, 2022 szeptemberi indítása óta. Az indulás során a jármű újrafelhasználható első fokozatú nyomásfokozója problémát tapasztalt és lezuhant, miközben a kapszula kioldotta vészmenekülési rendszerét, és biztonságosan leszállt. minden kutatási rakománya sértetlen. A Blue Origin által végzett vizsgálat feltárta, hogy az első fokozat BE-3PM motorjának fúvókája hőszerkezeti meghibásodást szenvedett, ami a tolóerő eltolódásához és a küldetés idő előtti befejezéséhez vezetett.

Márciusban a Blue Origin bejelentette az általa végrehajtott korrekciós intézkedéseket, amelyek magukban foglalták az égéstér és a működési paraméterek tervezési módosításait a fúvókák tömegével és a forró csíkokkal kapcsolatos hőmérsékleti problémák megoldása érdekében. A vállalat kifejezte azon várakozásait, hogy hamarosan visszatér a repüléshez, és újra elindítja ugyanazt a 36 kutatási rakományból álló sorozatot. A frissítés óta azonban 5.5 hónap telt el, és a New Shepard még nem indult el.

Míg a Blue Origin nem közölt jelentősebb frissítéseket a New Shepard állapotáról vagy a repülésbe való visszatérésének ütemtervéről, fő versenytársa, a Virgin Galactic sikeresen indított négy utasküldetést VSS Unity űrrepülőgépével ebben az időszakban. A Virgin Galactic immár nyolc fős űrküldetéssel rendelkezik, kettővel több, mint a Blue Origin. Bár mindkét cég célja, hogy ügyfeleinek rövid ideig tartó súlytalansági élményt nyújtson, és egy pillantást vethessen a Földre az űrből, a VSS Unity lényegesen hosszabb ideig, 60-90 percig marad a pályán, szemben a New Shepard 10-12 percével.

A Blue Origin továbbra is elkötelezett amellett, hogy megoldja a New Sheparddal kapcsolatos technikai problémákat, és a lehető leghamarabb visszatér a repüléshez. A Virgin Galactic repüléseinek hosszabb időtartama versenyelőnyt jelenthet a szuborbitális űrturizmus piacán azok számára, akik a Föld légkörének határain túl is kiterjedtebb élményre vágynak.

Definíciók:

– Szuborbitális jármű: űrhajó, amelyet úgy terveztek, hogy elérje az űrt, de nem érjen el stabil Föld körüli pályát.

– Újrafelhasználható első fokozatú gyorsító: A rakéta kezdeti fokozata, amely a legtöbb meghajtást biztosítja az indítás során, és visszanyerhető és újra felhasználható a következő küldetésekhez.

– Anomália: Az elvárt vagy normális viselkedéstől való eltérés.

– BE-3PM motor: A Blue Origin új Shepard járművének első fokozatában használt motor.

Források: Blue Origin, Virgin Galactic