A Mars Society bejelenti a Mars Technológiai Intézetet: Kikövezi az utat az emberi Marson való letelepedéshez

By

A Mars Society ambiciózus tervet mutatott be a Mars Technology Institute (MTI) létrehozására, amelynek elsődleges célja az emberi Marson való letelepedést támogató alapvető technológiák fejlesztése. Felismerve, hogy a Vörös Bolygó előtt álló kihívások kezeléséhez a biotechnológia fejlesztésére van szükség, az MTI a legmodernebb Mars-technológiák központjaként szolgál majd.

Dr. Robert Zubrin, a Mars Society elnöke hangsúlyozta egy olyan intézmény jelentőségét, amely olyan technológiák létrehozásával foglalkozik, amelyek képesek fenntartani az életet a Marson. Miközben a Marsra történő szállítás gyorsan halad, az igazán lényeges az, hogy az emberek megérkezése után képesek legyünk túlélni és boldogulni. Az MTI ezt a kritikus hiányt kívánja pótolni.

Az MTI létrehozása időszerű, hiszen igazodik a marsi gyarmatosítás koncepciójához. A találmányok szabadalmaztatásával és engedélyezésével sikeresen bevételt termelő Massachusetts Institute of Technology (MIT) ihletet merítve, az MTI is hasonló utat kíván bejárni. Nemcsak a marsi technológiákat fogja támogatni, hanem a Marson alapuló kolóniák gazdasági megvalósíthatóságának feltárását is célozza.

Az élet a Marson jelentős kihívásokat jelent, amelyekkel foglalkozni kell. E kihívások közé tartozik a munkaerőhiány, a korlátozott mezőgazdasági földterület és az energiaforrások. Ezen akadályok leküzdésére az MTI kezdetben a biotechnológiára fókuszál. A biotechnológiai kutatások és innovációk utat nyitnak az automatizálás, a robotika, a mesterséges intelligencia, a géntechnológia, a mikrobiális élelmiszer-termelés, a fejlett mezőgazdasági rendszerek és a szintetikus biológia fejlődéséhez.

Dr. Zubrin kiemelte a fotoszintézis hatástalanságát a Mars korlátozott mezőgazdasági területén. A biotechnológia ígéretes megoldást kínál ennek a kihívásnak a megválaszolására és egyidejűleg a Föld szükségleteinek kielégítésére. Az MTI a minimális földigényű, tömeges élelmiszergyártás technológiáinak kifejlesztésével forradalmasítani kívánja az élet fenntartását a Marson.

A Mars Technológiai Intézet létrehozása jelentős mérföldkő a Marson való emberi letelepedés felé. Az MTI a biotechnológiára fókuszálva olyan technológiákat kíván kifejleszteni, amelyek biztosítják az emberek hosszú távú túlélését és jólétét a marsi környezetben.

Források: The Mars Society