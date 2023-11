Wahoo ak Zwift Anonse Ajisteman Antrenè Turbo, kreye yon pozisyon mache inik

Wahoo ak Zwift, de mak dirijan nan endistri monte bisiklèt la, te fè ajisteman enpòtan nan seri antrenè turbo yo, ki make yon devlopman entrigan nan relasyon yo. Nan yon mouvman konekte, Wahoo te anonse rediksyon pri pèmanan pou antrenè Kickr Core ak Kickr Snap turbo li yo, ki ofri kliyan plis opsyon abòdab pou fòmasyon andedan kay la.

Anvan sa, Kickr Core a te gen yon pri £ 699, kounye a disponib pou £ 449.99 kòm yon pwodwi otonòm, ki matche ak pri Zwift's Hub, yon antrenè entelijan ki te nan sant yon dosye tribinal vyolasyon patant ant de mak yo nan 2022. Anplis de sa, Wahoo ap ofri Kickr Core a ansanm ak yon abònman Zwift pou yon ane pou £ 549.99, ofri yon pake atiran pou moun k ap chèche amelyore eksperyans fòmasyon andedan kay yo.

Zwift, nan lòt men an, te retire Zwift Hub Classic la nan magazen li a, kite sèlman antrenè entelijan Hub One ki disponib pou achte. Mouvman sa a, ki konfime kòm pèmanan pa Zwift, pèmèt mak la rasyonalize òf pwodwi li yo epi konsantre sou Hub One la, ki vini ak twous inovatè Cog and Click la. Klike la se yon chanjman Bluetooth san fil de bouton ki bay chanjman vityèl ak rezistans reglabl, amelyore eksperyans nan monte bisiklèt andedan kay la.

Avèk retire nan Hub Classic la, li klè ke tou de Wahoo ak Zwift ap fè pòtre pozisyon mache inik. Kickr Core ak Hub One pral ansanm nan mache a, ofri kliyan opsyon diferan san konpetisyon dirèk ant mak yo.

Pou plis ranfòse patenarya yo, Zwift pral vann tou Wahoo Kickr Core sou sit entènèt li a, elaji disponiblite li atravè plizyè mache. Kliyan nan Etazini, UK, Inyon Ewopeyen, ak Kanada ka espere jwenn Kickr Core sou platfòm e-commerce Zwift la, ak disponiblite nan Ostrali ak Japon vini byento.

An konklizyon, ajisteman ki sot pase yo nan seri antrenè turbo Wahoo ak Zwift kreye yon dinamik mache entrigan. Pandan tou de mak yo kontinye inove ak kolabore, siklis yo ka espere yon eksperyans monte bisiklèt andedan kay amelyore ak opsyon ki pi abòdab ak teknoloji avanse pou chwazi nan.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Kisa fòmatè turbo yo ye?

Antrenè Turbo yo se aparèy siklis yo itilize pou konvèti bisiklèt regilye yo nan ekipman fòmasyon estasyonè andedan kay la. Antrenè sa yo pèmèt siklis yo simulation kondisyon monte deyò epi antrene andedan kay la.

2. Ki sa ki Zwift?

Zwift se yon platfòm fòmasyon popilè sou entènèt ki melanje reyalite vityèl ak jwèt multijoueurs pou bay yon eksperyans inik monte bisiklèt andedan kay la. Li pèmèt siklis monte ak konpetisyon ak lòt moun nan yon mond vityèl.

3. Kisa Kickr Core a ye?

Kickr Core a se yon antrenè entelijan ki te pwodwi pa Wahoo. Li ofri siklis yo yon eksperyans antrennman reyalis ak Immersion andedan kay la lè li repwodui santiman nan monte sou wout la.

4. Kisa Hub One ye?

Hub One a se yon antrenè entelijan devlope pa Zwift. Li se yon pati nan pwogramasyon Zwift nan pwodwi inovatè monte bisiklèt andedan kay la epi li prezante twous Cog and Click, ki amelyore eksperyans nan chanjman pandan woulib andedan kay la.