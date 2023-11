Eksplore mond lan nan Zork: Soti nan PDP-10 a Custom ZIP Konpilateur

By

Èske w te konnen Zork, yon jwèt avanti tèks popilè ki soti nan 1977, pa te ekri orijinal pou òdinatè PDP-10 la, men olye yo te fèt kòm yon machin vityèl ègzèkutabl? Apwòch inik sa a te pèmèt jwèt la dwe jwe sou plizyè machin ane 1980 pa kouri li atravè yon entèprèt.

Ann plonje pi fon nan mond lan kaptivan nan Zork epi eksplore diferans ki genyen ant ègzèkutabl tradisyonèl yo ak ègzèkutabl machin vityèl. Menm jan ak jan kòd Java konpile nan bytecode Java ak kouri sou machin vityèl Java a, Zork te konpile nan dosye pwogram "Z-machine" ke yo rekonèt kòm ZIP. Fichye ZIP sa yo, menm jan ak dosye PKZIP yo te itilize an 1990, yo te egzekite pa entèprèt ki fèt pou machin espesifik.

Enteresan, konpilatè a te itilize pou kreye fichye ZIP sa yo, ki rele "Zilch," poko lage, sa ki kite amater yo fè eksperyans ak ekri konpilatè ZIP koutim lè l sèvi avèk lòt lang antre. Sa a te mennen nan entèpretasyon inovatè nan Zork ak kreyasyon an nan nouvo eksperyans jwèt.

Pandan ke Zork reprezante yon kalite entèprèt, li vo mansyone ke kèk lang pwogramasyon, tankou BASIC kache nan ROM ESP32 a, yo entèprete dirèkteman nan kòd sous la, san yo pa bezwen konpilasyon.

Mond fiksyon entèaktif ak avantur ki baze sou tèks ap kontinye kaptive amater yo, enspire yo pou yo eksplore diferan fason pou yo kouri ak entèprete jwèt yo. Disponiblite espesifikasyon ZIP yo ak spesifikasyon lang Zork la te pave wout la pou konpilatè ZIP koutim, sa ki pèmèt jwè yo reimajine ak pwolonje linivè Zork la.

Kit ou se yon fanatik Zork depi lontan oswa ou se nouvo nan estil avanti tèks la, eritaj dirab jwèt inovatè sa a fè nou sonje evolisyon kontinyèl teknoloji ak posiblite kreyatif li prezante.

Kesyon moun poze souvan

Ki sa ki se yon machin vityèl ègzèkutabl?

Yon machin vityèl ègzekutabl se yon dosye pwogram ki fèt pou kouri sou yon machin vityèl olye ke dirèkteman sou pyès ki nan konpitè. Li pèmèt pou ekzekisyon platfòm endepandan lè li bay yon kouch abstrè ant pwogram nan ak pyès ki nan konpitè ki kache.

Ki sa ki se yon dosye ZIP nan yon kontèks Zork?

Nan kontèks Zork, yon dosye ZIP refere a yon dosye pwogram "Z-machine". Fichye sa yo gen kòd konpile ak done pou jwèt la epi yo egzekite pa entèprèt ki fèt pou machin espesifik.

Ki sa ki konpilatè Zilch la?

Konpilateur Zilch la se zouti ki itilize pou konpile Zork nan dosye ZIP yo. Li jenere enstriksyon ki nesesè yo pou ekzekisyon jwèt la nan anviwònman an vityèl Z-machin.

Èske Zork ka jwe sou sistèm modèn?

Wi, gras a disponiblite entèprèt Z-machin ak konpilateur ZIP koutim, Zork ka jwe sou sistèm modèn. Emulation ak pò divès kalite pèmèt jwè yo fè eksperyans jwèt la sou yon pakèt aparèy.

Èske gen lòt jwèt tankou Zork?

Wi, gen anpil jwèt avanti ki baze sou tèks ki sanble ak Zork. Gen kèk egzanp popilè yo enkli "Adventureland," "Kolosal Cave Adventure," ak "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy." Jwèt sa yo ofri istwa Immersion ak eksperyans pou rezoud devinèt.