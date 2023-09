Manm Pwogram Insider Xbox yo ka rantre nan beta fèmen pou bèt fèt yo

By

Microsoft te anonse ke manm pwogram Xbox Insider yo pral gen opòtinite pou yo patisipe nan yon tès beta fèmen pou jwèt multijoueurs k ap vini an, Party Animals. Beta fèmen a pral pèmèt jwè yo fè eksperyans jwèt la tematik fèt anvan lansman ofisyèl li semèn pwochèn.

Apati Vandredi 15 septanm a 5 am lè Pasifik la, manm Xbox Insider yo ka aplike pou beta fèmen lè yo lanse aplikasyon Xbox Insider Hub la sou konsole yo. Soti nan la, yo ka chwazi Party Animals Playtest la anba Previews, ak Lè sa a, rantre nan beta la. Beta fèmen an ap fini madi 19 septanm nan 8:59 am lè Pasifik la.

Yon fwa yo aksepte yo nan beta fèmen, patisipan yo pral resevwa yon notifikasyon sou konsole Xbox yo lè tès beta a kòmanse. Lè sa a, yo ka navige nan aplikasyon Xbox Insider Hub epi chwazi Montre nan magazen pou telechaje kliyan beta a.

Party Animals ofri jwè yo opòtinite pou yo goumen ak oswa kont zanmi yo nan yon varyete de mòd jwèt. Jwè yo ka chwazi nan divès kalite bèt adorabl epi fè konpetisyon pou yo vin dènye moun ki kanpe nan brawler konpetitif sa a.

Lansman ofisyèl Party Animals yo pwograme pou 20 septanm, ak disponiblite sou PC ak konsole Microsoft Xbox One, Xbox Series X ak Xbox Series S. Yo ka fè prelòd pou jwèt la sou sit Xbox.com la.

Sous:

– Microsoft Blog Post