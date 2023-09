Ekspansyon World of Warcraft Dragonflight: Yon multitude nan Aktivite, men akablan pou kèk jwè

By

Nan mond lan awogan nan World of Warcraft, Dragon Isles yo nan ekspansyon Dragonflight ofri yon foul moun nan aktivite pou jwè yo angaje yo. Sepandan, abondans sa a nan kontni te kite anpil jwè santi akable ak pèdi.

Dapre yon post Reddit sou 10 septanm, jwè yo te eksprime konfizyon yo ak fristrasyon ak kantite aktivite ki disponib sou Dragon Isles yo. Gen kèk jwè admèt yo santi yo konplètman pèdi epi yo pa sèten nan ki kote yo ale. Santiman akablan sa a te mennen kèk jwè yo ale nan kouri kacho Mythic+ ki ba nivo pou depase evènman yo, ke yo santi yo byen vit vin demode.

Pou ajoute nan konpleksite a, Blizzard prezante evènman Dreamsurge sou 5 septanm, plis konplike eksperyans nan jeu. Anplis de sa nan evènman sa yo te sèlman agrave konfizyon an pou jwè yo.

Sepandan, li enpòtan sonje ke jwè yo pa oblije patisipe nan tout aktivite sa yo. Ekspansyon Dragonflight la fèt pou bay jwè yo libète pou yo chwazi fason yo vle jwe jwèt la. Pa gen okenn kontni ki fèmen nan tan oswa istwa ki fèmen, e gen divès kalite seri ekipman ki disponib pou diferan estil jwe.

Pandan ke jwè ki gen eksperyans ka konprann sa a, nouvo jwè yo ak retounen yo ka lite pou kenbe ak kantite lajan an akablan nan kontni. Sa ka mennen nan fristrasyon e menm abandon nan jwèt la anvan yo ba li yon bon chans.

Li ta benefisye pou Blizzard rasyonalize epi fè kèt ak aktivite sa yo pi aksesib pou nouvo jwè yo ak jwè ki retounen yo. Bay opsyon pou sote sèten kèt ak mete ann aplikasyon gid nan jwèt la ta ka ede jwè yo navige ekspansyon an epi redwi santiman yo akable.

An konklizyon, pandan ke ekspansyon Dragonflight ofri yon multitude nan aktivite, li ka akablan pou kèk jwè yo. Balanse konpleksite ekspansyon an ak karakteristik ak gid ki fasil pou itilizatè yo ta amelyore anpil eksperyans nan jeu an jeneral pou tou de nouvo ak eksperyans jwè.

