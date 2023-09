Fanm pale sou dizan doulè apre operasyon may nan basen

Yon fanm te pale sou "lanfè" li te andire pou plis pase yon dekad apre operasyon may basen fèt pa yon chirijyen Bristol ki kounye a ap fè fas a yon odyans move konduit. Jennifer Hill, 74, se youn nan plis pase 200 pasyan ki North Bristol NHS Trust admèt te soufri "mal" kòm rezilta operasyon etaj basen ki pa nesesè lè l sèvi avèk may atifisyèl ki te fèt pa Dr Anthony Dixon. Madam Hill te sibi operasyon an an 2012 epi ankò an 2016, e li te fè eksperyans ane chòk ak yon enpak enpòtan sou lavi li.

Doktè Dixon, yon dirijan chirijyen basen UK, te itilize may atifisyèl pou leve entesten prolapsed, yon teknik ke yo rekonèt kòm laparoskopik ventral mesh rectopexy (LVMR). Li te fè operasyon yo nan Southmead Hospital, osi byen ke nan etablisman prive Spire Hospital, kote pasyan NHS yo te souvan refere pou tretman. Yon gastroenterologist nan Spire Hospital te konseye Madam Hill pou l wè Doktè Dixon pou Sendwòm entesten irite li (IBS), men answit li te dyagnostike li ak prolaps rektal ak nan vajen. Apre operasyon an, sentòm li yo vin pi mal.

Madam Hill te rete ak domaj nan nè, pwoblèm entesten kontinyèl, difikilte pou dòmi ak manje, gwo doulè, ak bezwen nan irigasyon kolon plizyè fwa chak jou. Li pa kapab fè sèks depi operasyon yo akòz doulè a. Madam Hill espere ke lè li pale sou eksperyans li epi bay prèv nan odyans sou move konduit la, li pral jwenn kèk fèmen epi bay lòt moun ki nan pozisyon menm jan an konsolasyon.

Yon revizyon pa North Bristol NHS Trust pibliye ane pase a te jwenn ke 203 pasyan ki te sibi operasyon LMVR pa Dr Dixon ant 2007 ak 2017 ta dwe yo te ofri tretman altènatif anvan yo kontinye nan operasyon. Linda Millband, chèf nasyonal aksyon gwoup neglijans klinik nan Thompsons Solicitors, ap sipòte anviwon 100 ansyen pasyan may nan Doktè Dixon. Li kwè ke odyans lan pral konsantre sou si te gen konsantman adekwat, si yo te ofri tretman altènatif, epi si pasyan yo te byen enfòme sou risk ki genyen nan operasyon an.

Sous: Endepandan an

Definisyon:

– Pelvic Mesh: Yon aparèy medikal ki itilize pou sipòte ògàn nan rejyon basen an, souvan itilize nan prolaps ògàn basen oswa operasyon enkonvenyans urin estrès.

– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): Yon teknik chirijikal ki itilize may atifisyèl pou leve entesten prolaps.

– Zantray Prolapsed: Yon kondisyon kote rektòm lan koule nan oswa soti nan vajen an oswa nan anus la.

– Konsèy Medikal Jeneral (GMC): Yon kò regilasyon ki responsab pou kenbe estanda pratik medikal nan UK a.

– Sèvis Sante Nasyonal (NHS): Sistèm swen sante ki finanse piblikman nan UK a.

Sous:

– Endepandan an