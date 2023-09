New York Liberty WNBA a kolabore ak Xbox pou Tribinal ki gen tematik Starfield

By

New York Liberty, yon ekip pwofesyonèl baskètbòl fanm nan WNBA a, te fè patenarya ak Xbox pou kreye yon tribinal inik ki gen tematik Starfield. Nan yon kolaborasyon ant espò ak jwèt, konsepsyon tribinal la prezante koloran diferan Starfield ki sanble ak lakansyèl la nan kle a ak logo Starfield toupre liy mwatye wout la. Tribinal la pral aplike nan Barclays Center pou match Liberty la kont Los Angeles Sparks ak Washington Mystics. Sa a make dezyèm fwa Liberty la te asosye ak Xbox pou yon tribinal enspire jwèt videyo, men premye fwa li espesyalman baze sou yon jwèt.

PDG New York Liberty, Keia Clarke, te eksprime eksitasyon konsènan kolaborasyon an, li deklare, “Nou fyè pou n kontinye patenarya nou genyen ak Xbox pou montre yon lòt premye tribinal segondè nan kalite li a ak lansman mondyal Starfield.” Clarke tou te mete aksan sou opòtinite pou rive jwenn ak angaje ak nouvo fanatik pandan y ap kreye sinèrji ant WNBA a ak kominote jwèt. Bethesda Studios, pwomotè ki dèyè Starfield, te pibliye jwèt la trè antisipe sou 6 septanm pou Xbox Series X/S, PC atravè Windows, Steam, ak Game Pass.

Xbox bòs Phil Spencer te revele ke Starfield te deja depase yon milyon jwè konkouran nan jou lansman ofisyèl li yo. Kolaborasyon sa a ant New York Liberty ak Xbox non sèlman montre entèseksyon espò ak jwèt, men tou li aliman ak etap enpòtan istorik pou tou de bò yo. Avèk lage Starfield, ki se pi gwo jwèt videyo Bethesda Studios nan plis pase yon deseni, ak New York Liberty k ap fè eksperyans pi bon sezon yo nan istwa franchiz, patenarya a siyal yon moman enteresan pou tou de òganizasyon yo.

Sous:

- Xbox (xbox.com)

- Bethesda Softworks (bethesda.net)