Èske Amazon ap janm depase Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, de gran yo te batay li soti pou sipremasi: Amazon ak Walmart. Pandan ke Walmart depi lontan te fòs dominan nan an detay brik-ak-mòtye, Amazon te rapidman monte vin tounen yon pisan mezon dacha komèsyal nan endistri e-commerce. Kesyon an nan tèt tout moun se si Amazon pral janm depase Walmart epi reklame pi gwo plas nan mond lan an detay.

Ogmantasyon meteorik Amazon nan dènye ane yo pa ka inyore. Konpayi an te revolusyone fason moun achte, ofri yon seleksyon vas nan pwodwi, pri konpetitif, ak opsyon livrezon pratik. Avèk pwogram manm Prime li a, Amazon te kreye yon baz kliyan fidèl ki kontinye ap grandi. Akizisyon li nan Whole Foods Market tou make antre li nan endistri makèt la, plis elaji rive li.

Nan lòt men an, Walmart gen yon prezans depi lontan etabli ak rezo vaste li yo nan magazen fizik. Jeyan Yo Vann an Detay la te envesti anpil nan kapasite e-commerce li yo pou fè konpetisyon ak Amazon. Lavant sou entènèt Walmart yo te piti piti ogmante, epi konpayi an te fè akizisyon estratejik pou ranfòse pozisyon li nan espas dijital la.

Pandan ke Amazon te fè pwogrè enpòtan, depase Walmart se pa yon feat fasil. Magazen fizik Walmart yo bay yon nivo konvenyans ak imedyat ke Amazon pa ka matche. Anplis de sa, relasyon solid Walmart ak founisè ak kapasite li pou ofri pri konpetitif ba li yon avantaj konpetitif.

FAQ:

K: Ki sa ki se e-commerce?

A: E-commerce refere a achte ak vann machandiz ak sèvis sou entènèt la.

K: Ki sa ki an detay brik-ak-mòtye?

A: Yo Vann an Detay brik-ak-mòtye refere a magazen fizik tradisyonèl kote kliyan yo ka vizite epi fè acha an pèsòn.

K: Kisa yon manm Prime ye?

A: Prime Membership se yon sèvis abònman ki ofri pa Amazon ki bay plizyè benefis pou manm li yo, tankou anbake gratis ak rapid, aksè a sèvis difizyon, ak kontra eksklizif.

K: Ki sa ki mache Whole Foods?

A: Whole Foods Market se yon chèn makèt li te ye pou konsantre li sou pwodwi natirèl ak òganik. Li te akeri pa Amazon nan 2017.

Pandan ke batay la ant Amazon ak Walmart ap kontinye, li difisil pou predi lavni an. Tou de konpayi yo gen fòs yo epi yo toujou ap evolye pou satisfè demand yo chanje nan konsomatè yo. Dominasyon Amazon nan e-commerce ak gwo prezans fizik Walmart fè yo konpetitè tèrib. Si Amazon pral evantyèlman rapouswiv Walmart rete yo dwe wè, men yon bagay se sèten: jaden flè nan Yo Vann an Detay ap kontinye gen fòm pa de gran sa yo Yo Vann an Detay.