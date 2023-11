By

Poukisa yo te raple Shingrix?

Nan yon vire etone nan evènman yo, yo te raple vaksen popilè a bardo, Shingrix, akòz enkyetid sekirite. Rapèl la te kite anpil moun mande poukisa yo te retire yon vaksen ki lajman itilize ak ou fè konfyans nan mache a. Ann fouye nan rezon ki dèyè rapèl sa a inatandi.

Shingrix, devlope pa konpayi pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK), se yon vaksen ki itilize pou anpeche zona, yon enfeksyon viral ki fè mal ki te koze pa viris varisèl-zoster la. Shingrix se trè efikas nan diminye risk pou yo bardo ak konplikasyon li yo, fè li yon chwa pi pito pou moun ki gen laj 50 ak plis.

Sepandan, dènye rapò sou reyaksyon negatif apre administrasyon Shingrix te soulve enkyetid. Reyaksyon sa yo gen ladan reyaksyon alèjik grav, tankou anafilaktik, osi byen ke lòt efè segondè tankou lafyèv, doulè nan misk, ak fatig. Pandan ke kantite ka rapòte yo relativman ti konpare ak kantite total dòz yo administre, severite reyaksyon sa yo te pouse otorite sante yo pran aksyon.

Kòm yon rezilta, Food and Drug Administration (FDA) te inisye yon rapèl Shingrix pou byen mennen ankèt sou enkyetid sekirite ki asosye ak vaksen an. Rapèl la se yon mezi prekosyon pou asire byennèt moun k ap resevwa vaksen an epi pou evalye risk potansyèl ki enplike yo.

FAQ:

K: Ki sa ki anafilaktik?

A: Anafilaktik se yon reyaksyon alèjik grav epi ki kapab menase lavi ki ka rive nan kèk minit apre yo fin ekspoze a yon alèji. Li ka lakòz sentòm tankou difikilte pou respire, anfle nan figi a ak gòj, batman kè rapid, ak yon gout nan san presyon.

K: Ki jan efikas Shingrix nan anpeche zona?

A: Shingrix trè efikas, ak etid ki montre li diminye risk pou yo bardo pa plis pase 90%. Li ede tou pou anpeche neuralji postherpetic, yon kondisyon douloure ki ka rive apre yon enfeksyon zona.

K: Èske moun ki te deja resevwa Shingrix ta dwe konsène?

A: rapèl la se yon mezi prekosyon, ak reyaksyon negatif rapòte yo ra. Si ou te deja resevwa vaksen an epi ou pa te fè eksperyans okenn efè segondè grav, pa gen okenn rezon imedya pou enkyetid. Sepandan, li toujou rekòmande pou konsilte ak founisè swen sante ou si ou gen nenpòt enkyetid oswa kesyon.

Pandan envestigasyon sou sekirite Shingrix yo ap kontinye, li enpòtan pou nou bay byennèt moun yo priyorite epi asire ke nenpòt risk potansyèl ki asosye ak vaksen an yo byen adrese. Rapèl la sèvi kòm yon rapèl sou enpòtans ki genyen nan tès solid ak siveyans vaksen yo kenbe konfyans piblik ak konfyans nan sekirite ak efikasite yo.