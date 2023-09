Eksplore limit yo nan jenerasyon pwosedi nan Starfield

By

Starfield, dènye rp mond ouvè Bethesda a, te kaptive jwè yo ak linivè vas li yo eksplore. Sepandan, anpil jwè yo te remake yon modèl etranj: etranje mouri gaye atravè planèt yo. Dekouvèt sa a mete aksan sou limit depandans Bethesda sou jenerasyon pwosedi yo.

Starfield gen anpil yon mond masiv ak dè santèn de kèt, veso espasyèl, bèt etranje, ak planèt yo dekouvri. Trape an se ke anpil nan kontni an se pwosedi pwodwi, olye ke atizanal pa devlopè. Kòm jwè yo fouye pi fon nan jwèt la, yo kòmanse remake eleman repetitif, tankou avanpòs ki idantik ak diferan NPC oswa plant ki sanble ak non diferan.

Yon modèl patikilye ke jwè yo te rankontre se prezans bèt ki mouri. Pandan y ap chèche kote pou kreye avanpòs, jwè yo bite sou pil bèt etranje ki mouri, souvan toupre gwo wòch oswa fòmasyon. Kòz fenomèn sa a vin klè lè w ap egzamine ekosistèm jwèt la.

Nan Starfield, planèt yo rete pa divès espès etranje, ki gen ladan èbivò ak predatè. Pwoblèm nan manti nan nati agresif predatè yo, ki vwayaje nan pake epi byen vit elimine èbivò ki pi fèb. Pandan jwè yo obsève rankont sa yo, yo temwen twoupo èbivò lapè ke kèk predatè pwisan ap dezime. Sa a dezekilib dinamik rezilta nan pil bèt mouri yo gaye toupatou nan planèt jwèt la.

Anplis de sa, jwè yo te remake tou kontni repetitif pi lwen pase prezans bèt ki mouri yo. Kreyati atravè planèt diferan montre konpòtman ak karakteristik menm jan an, ki mennen nan yon sans de repetitive ak mank de eksperyans inik. Abitye bèt ak anviwònman sa yo diminye eksitasyon pou eksplore vas galaksi Starfield la.

Pandan ke jenerasyon pwosedi Starfield a pèmèt pou yon linivè awogan ak divès, li tou vini ak dezavantaj nan kontni repetitif. Jwè yo anvi jwenn mond ki pi diferan ak atizanal nan tit anvan Bethesda yo, tankou Fallout 3 ak Skyrim. Sepandan, Starfield kontinye ofri yon eksperyans RPG espas immersion ki kaptive jwè yo ak gwo echèl li yo ak opòtinite eksplorasyon.

