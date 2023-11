Poukisa Walmart se konsa pi popilè?

Walmart, sosyete an detay miltinasyonal la, te vin tounen yon non nan kay atravè mond lan. Soti nan kòmansman enb li an 1962, konpayi an te grandi pou l vin pi gwo revandè nan mond lan, ak yon prezans nan 27 peyi. Men, ki sa egzakteman te fè Walmart tèlman popilè? Ann fouye nan rezon ki dèyè popilarite toupatou li yo.

Pri ki ba ak abòdab: Youn nan faktè kle yo ki te kontribye nan renome Walmart a se angajman li nan ofri pri ki ba. Konpayi an te bati repitasyon li sou bay pwodwi abòdab pou kliyan li yo. Lè w pwofite gwosè masiv li yo ak pouvwa acha, Walmart kapab negosye pri pi ba ak founisè yo, transmèt ekonomi yo bay konsomatè yo. Konsantre sa a sou abòdab te fè Walmart yon destinasyon ale nan pou achtè konsyan bidjè.

Pakèt pwodwi: Walmart se li te ye pou seleksyon vaste pwodwi li yo, Restoration a prèske chak bezwen nan kliyan li yo. Soti nan makèt ak atik nan kay la nan elektwonik ak rad, Walmart ofri yon seri gwo pwodwi anba yon do-kay. Faktè konvenyans sa a te atire dè milyon de kliyan ki apresye kapasite pou jwenn tout sa yo bezwen nan yon sèl magazen.

Konvenyans ak aksè: Avèk plis pase 11,000 magazen atravè lemond, Walmart te rann tèt li fasil pou yon gwo pati nan popilasyon mondyal la. Magazen li yo sitiye èstratejikman nan tou de zòn iben ak zòn riral, sa ki fè li pratik pou kliyan yo achte nan Walmart ki pi pre yo. Anplis de sa, konpayi an te anbrase e-commerce, ki pèmèt kliyan yo achte sou entènèt epi fè acha yo delivre nan papòt yo.

Patisipasyon kominote a: Walmart te genyen tou renome atravè angajman li nan patisipasyon kominote a. Konpayi an te patisipe aktivman nan divès inisyativ filantwopik, tankou efò sekou pou katastwòf, pwojè dirabilite anviwònman an, ak sipò kominote lokal yo. Te devouman sa a bay tounen rezonans ak anpil kliyan, plis amelyore repitasyon Walmart la.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon sosyete an detay miltinasyonal?

A: Yon sosyete an detay miltinasyonal se yon konpayi ki opere nan plizyè peyi, vann pwodwi oswa sèvis bay konsomatè yo.

K: Konbyen peyi Walmart opere nan?

A: Walmart opere nan 27 peyi atravè lemond.

K: Poukisa Walmart li te ye pou pri ki ba?

A: Walmart kapab ofri pri ki ba akòz gwo gwosè li yo ak pouvwa achte, sa ki pèmèt li negosye pi bon kontra ak founisè yo.

K: Èske mwen ka achte nan Walmart sou entènèt?

A: Wi, Walmart gen yon platfòm sou entènèt kote kliyan yo ka achte epi yo fè acha yo delivre nan papòt yo.

An konklizyon, Walmart a t'ap nonmen non ka atribiye a angajman li nan pri ki ba, pakèt pwodwi, konvenyans, ak patisipasyon kominote a. Lè w toujou satisfè bezwen kliyan li yo ak bay opsyon abòdab, Walmart te vin tounen yon jeyan an detay ki kontinye domine endistri a.