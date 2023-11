Èske Apple pral revolisyone endistri Smart Ring la?

By

Lè moun panse ak trackers Fitness portable, smartwatch tankou Apple Watch Series 9 souvan vin nan tèt ou. Aparèy sa yo ofri yon seri de karakteristik swiv sante ak kondisyon fizik ansanm ak notifikasyon ak apps. Men, gen yon tandans k ap monte nan mond lan nan teknoloji sante: bijou entelijan, patikilyèman bag entelijan. Pandan ke youn nan bag entelijan ki pi popilè ki disponib kounye a se Oura Ring la, ki mande pou yon abònman prim pou jwenn enfòmasyon ki gen anpil valè, anpil moun ap mande si Apple pral antre nan mache sa a.

Li sanble ke Apple ap travay sou teknoloji bag entelijan pou kèk tan kounye a, jan sa pwouve pa patant ki te ranpli pou yon "aparèy elektwonik bag informatique." Patant sa yo sijere divès posiblite pou yon bag entelijan Apple, ki gen ladan yon ti Apple Watch ak yon ekran tactile ak fidbak aptik, osi byen ke karakteristik ki entegre ak kask reyalite melanje Apple la, Vision Pro la. Gen kèk nan patant sa yo menm eksplore opinyon jès ak notifikasyon aptik menm jan ak sa yo jwenn nan Apple Watch la.

Yon bag entelijan Apple ta ka adrese kèk nan limit yo nan Apple Watch la, tankou gwosè li lè yo mete lannwit lan pou swiv dòmi. Anpil moun prefere yon opsyon ki pi minim pandan y ap dòmi, fè yon bag entelijan yon altènatif pafè. Anplis de sa, ekspètiz Apple nan patenarya konsepsyon ak alamòd, tankou youn ak Hermès pou Apple Watch la, ta ka lakòz yon bag entelijan ki konbine estetik ak fonksyonalite.

Anplis de sa, entegre yon bag entelijan Apple dirèkteman ak aplikasyon Fòm oswa Sante ta ka elimine nesesite pou yon abònman, ofri itilizatè yo aksè a done sante ki gen anpil valè san frè adisyonèl. Sa a ta diferansye bag entelijan Apple la soti nan konpetitè tankou Oura Ring, ki mande pou abònman debloke tout potansyèl yo.

Pandan ke li rete ensèten si Apple pral aktyèlman lage yon bag entelijan oswa si patant sa yo pral tradwi nan yon pwodwi reyèl, konpayi an gen yon dosye revolisyonè kategori pwodwi. Apple Watch la te dirije wout la pou smartwatch, ak yon bag entelijan soti nan Apple kapab potansyèlman gen yon enpak menm jan an sou endistri a. Kit li itilize sèlman pou antre ak lòt pyès ki nan konpitè Apple oswa enkòpore detèktè swiv sante nan lavni an, yon bag entelijan Apple kenbe potansyèl enpòtan.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki sa ki se yon bag entelijan?

Yon bag entelijan se yon aparèy portable ki konbine teknoloji ak bijou. Li tipikman ofri fonksyonalite tankou swiv aktivite, notifikasyon, ak lòt karakteristik entelijan.

2. Ki sa ki bag Oura a?

Oura bag la se yon bag entelijan popilè li te ye pou kapasite pou swiv sante ak dòmi li yo. Li mande pou yon abònman prim pou jwenn aksè nan sèten karakteristik ak done.

3. Èske Apple gen patant pou yon bag entelijan?

Wi, Apple te depoze patant pou yon "aparèy elektwonik bag informatique" ki sijere ke konpayi an ap eksplore posibilite pou lage yon bag entelijan.

4. Èske yon bag entelijan Apple ka entegre ak aplikasyon Fòm oswa Sante?

Si Apple ta lage yon bag entelijan, li ta ka potansyèlman entegre dirèkteman ak aplikasyon Fòm oswa Sante, bay itilizatè yo aksè a done sante san yo pa bezwen yon abònman.

5. Èske yon bag entelijan Apple ap revolusyone endistri a?

Pandan ke li pa sèten si Apple pral lage yon bag entelijan, konpayi an gen yon istwa nan entwodwi pwodwi inogirasyon tankou Apple Watch la. Si Apple antre nan mache bag entelijan, li ta ka gen yon enpak siyifikatif sou endistri a.