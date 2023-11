By

Poukisa Walmart itilize ble nan logo yo?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal la, se li te ye pou logo diferan li yo ble. Chwa koulè sa a pa abitrè; li te ak anpil atansyon chwazi transmèt mesaj espesifik ak evoke emosyon sèten. Ann fouye nan rezon ki dèyè desizyon Walmart pou itilize ble nan logo yo.

Sikoloji nan ble:

Ble souvan asosye ak konfyans, fyab, ak fyab. Li se yon koulè ki bay yon sans de kalm ak estabilite. Lè w enkòpore ble nan logo yo, Walmart gen pou objaktif pou kreye yon sans konfyans ak fyab nan mitan kliyan li yo. Konpayi an vle konsomatè yo santi yo konfyans nan acha yo epi yo kwè ke Walmart se yon revandè serye.

Rekonesans mak:

Walmart te itilize ble kòm koulè prensipal li depi kreyasyon li an 1962. Pandan ane yo, logo ble a te vin synonym ak mak nan tèt li. Pa kenbe konsistans nan konsepsyon logo yo, Walmart te avèk siksè bati rekonesans mak fò. Lè kliyan yo wè logo Walmart ble a, yo imedyatman asosye li ak valè ak ofrann konpayi an.

Avantaj konpetitif:

Nan endistri an detay, kote konpetisyon se feròs, li enpòtan pou konpayi yo diferansye tèt yo ak rival yo. Itilizasyon Walmart a nan ble mete li apa de anpil nan konpetitè li yo ki souvan patisipe pou wouj oswa jòn nan logo yo. Lè w chwazi ble, Walmart kanpe deyò epi li kreye yon idantite vizyèl inik ki ede yo rete pi devan nan mache a.

FAQ:

K: Èske ble a sèlman koulè yo itilize nan logo Walmart a?

A: Non, ble se koulè prensipal la, men logo la tou enkòpore yon sunburst jòn dèyè non konpayi an.

K: Èske Walmart toujou itilize menm lonbraj ble a?

A: Non, lonbraj ble a te evolye sou tan. Logo aktyèl la prezante yon ble pi klere ak pi vibran konpare ak vèsyon pi bonè li yo.

K: Èske gen nenpòt siyifikasyon kache dèyè koulè ble a?

A: Byenke pa gen okenn deklarasyon ofisyèl konsènan siyifikasyon kache, ble jeneralman asosye ak kalite tankou konfyans, fyab, ak kalm, ki aliman ak imaj mak Walmart la.

An konklizyon, itilizasyon Walmart nan ble nan logo yo se yon chwa estratejik ki vize transmèt konfyans, fyab, ak kreye yon idantite mak fò. Koulè ble a te jwe yon wòl enpòtan nan bati repitasyon Walmart a ak distenge li de konpetitè li yo.