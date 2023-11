Poukisa Walgreens ak Walmart kòmanse ak Wal?

Nan peyizaj la vas nan jeyan Yo Vann an Detay, de non enpòtan kanpe deyò: Walgreens ak Walmart. Tou de konpayi yo te vin non moun nan kay la, men èske ou janm mande poukisa yo tou de kòmanse ak "Wal"? Èske se jis yon konyensidans oswa èske gen yon siyifikasyon pi pwofon dèyè li? Ann plonje nan istwa ak orijin gran sa yo detay pou dekouvri repons lan.

Orijin Walgreens:

Walgreens, chèn famasi popilè a, te fonde an 1901 pa Charles R. Walgreen. Non "Walgreen" te vin pi kout pou "Walgreens" pou rann li pi fasil pou pwononse epi sonje. Anplis de sa nan lèt "s" la se te yon pratik komen nan kòmansman 20yèm syèk la pou kreye yon non mak ki pi diferan ak rekonèt.

Nesans Walmart:

Walmart, nan lòt men an, gen yon istwa yon ti kras diferan. Jeyan Yo Vann an Detay te fonde an 1962 pa Sam Walton. Lè Walton te louvri premye magazen li, li te rele l "Walton's Five and Dime." Sepandan, kòm konpayi an te elaji ak louvri plis kote, non an te evantyèlman chanje nan "Walmart" an 1969. Yo te pran desizyon pou jete "s" posesif la pou siyifi ke Walmart pa t 'sèlman magazen yon moun, men yon mak ki te fè pati. pou tout moun.

FAQ:

K: Èske gen nenpòt koneksyon ant Walgreens ak Walmart?

A: Malgre tou de konpayi yo kòmanse ak "Wal," pa gen okenn koneksyon dirèk ant Walgreens ak Walmart. Yo se antite separe ak diferan fondatè ak modèl biznis.

K: Poukisa anpil magazen an detay kòmanse ak "Wal"?

A: Itilizasyon "Wal" nan non magazen an detay se souvan yon fason yo kreye yon mak rekonèt ak memorab. Li pa limite a Walgreens ak Walmart; lòt egzanp genyen Wal-Mart (yon konpayi diferan de Walmart), Wal-Burgers, ak Wal-Flowers.

K: Èske gen nenpòt lòt rezon pou itilize "Wal" nan yon non konpayi?

A: Pandan ke pa gen okenn repons definitif, gen kèk espekile ke itilizasyon "Wal" ka evoke yon sans konfyans ak fyab, paske li son menm jan ak mo "byen." Anplis de sa, li te kapab yon fason yo bay omaj a non fondatè yo, tankou Walgreen ak Walton.

An konklizyon, itilize nan "Wal" nan non yo nan gran detay tankou Walgreens ak Walmart se pa yon konyensidans sèlman. Li se yon chwa fè ekspre pa fondatè yo kreye non mak memorab ak rekonèt. Pandan ke pa gen okenn koneksyon dirèk ant de konpayi yo, yo tou de vin icon nan endistri respektif yo. Se konsa, pwochen fwa ou pase yon Walgreens oswa Walmart, ou pral konnen istwa ki dèyè non yo.