Poukisa Warren Buffett te vann Walmart?

Nan yon mouvman etone, envestisè lejand Warren Buffett dènyèman te vann tout aksyon l 'nan Walmart, youn nan pi gwo jeyan yo Vann an Detay nan mond lan. Desizyon sa a te kite anpil envestisè ak analis mande sou rezon ki dèyè mouvman Buffett la. Apre yo tout, Berkshire Hathaway Buffett a te yon envestisè ki dire lontan nan Walmart, ki te kenbe aksyon an pou plis pase 20 ane. Se konsa, ki sa ki pouse chanjman sa a toudenkou nan estrateji?

Youn nan rezon posib pou desizyon Buffett a ta ka chanje jaden flè nan endistri an detay. Nan dènye ane yo, revandè tradisyonèl brik-ak-mòtye tankou Walmart te fè fas a konpetisyon feròs nan men gran e-commerce tankou Amazon. Ogmantasyon nan fè makèt sou entènèt te deranje sektè Yo Vann an Detay, ki mennen nan diminye lavant ak pwofi pou anpil detay tradisyonèl yo. Buffett, li te ye pou kapasite li pou wè tandans alontèm, ka rekonèt defi Walmart fè fas a nan nouvo anviwònman an detay sa a.

Yon lòt faktè ki te kapab enfliyanse desizyon Buffett la se kwasans paresseux Walmart nan dènye ane yo. Malgre pozisyon dominan li nan endistri Yo Vann an Detay, Walmart te lite pou delivre gwo kwasans revni. Pèfòmans endispansab sa a te ka fè Buffett kesyone kapasite konpayi an pou jenere yon gwo retounen pou envestisman li.

Anplis de sa, Buffett se li te ye pou preferans li pou konpayi ki gen avantaj konpetitif fò ak fos dirab. Pandan ke Walmart gen yon gwo twou akòz echèl li yo ak chèn ekipman pou vaste, li ka pa posede menm nivo avantaj konpetitif ak kèk nan lòt envestisman Buffett la. Endistri Yo Vann an Detay se trè konpetitif, ak maj Walmart yo te anba presyon akòz lagè pri ak ogmante envestisman nan e-commerce.

FAQ:

K: Kisa yon poto ye?

A: Nan kontèks envesti, yon mennen refere a enterè an komen yon moun oswa yon antite kenbe nan yon konpayi. Li reprezante kantite aksyon oswa pousantaj de an komen nan yon konpayi an patikilye.

K: Ki sa ki Berkshire Hathaway?

A: Berkshire Hathaway se yon konpayi holding konglomera miltinasyonal ki te dirije pa Warren Buffett. Li posede yon seri divès biznis ak envestisman nan divès endistri, tankou asirans, ray tren, sèvis piblik, ak machandiz konsomatè.

K: Ki sa ki se yon fos?

A: Nan envesti, yon twou refere a yon avantaj konpetitif dirab ki pèmèt yon konpayi kenbe pozisyon mache li yo ak repouse konpetisyon. Li ka nan fòm rekonesans mak, patant, ekonomi nan echèl, oswa lòt faktè ki fè li difisil pou konpetitè yo repwodui oswa depase siksè yon konpayi.

An konklizyon, desizyon Warren Buffett pou vann poto li nan Walmart ka te kondwi pa enkyetid sou chanjman jaden an detay, kwasans paresseux Walmart a, ak pozisyon konpetitif konpayi an. Kòm yon envestisè rize, Buffett toujou ap evalye envèstisman li yo ak fè ajisteman ki baze sou evalyasyon li sou mache a ak konpayi endividyèl yo.