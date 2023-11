Poukisa moun pa resevwa booster bivalan?

By

Poukisa moun yo pa jwenn booster bivalan?

Nan dènye ane yo, te gen yon bès enkyetid nan kantite moun ki resevwa vaksen an rapèl bivalan. Vaksen sa a, ke yo rele tou BBV, se yon zouti enpòtan nan anpeche pwopagasyon sèten maladi. Sepandan, malgre efikasite pwouve li yo, anpil moun ap chwazi pou yo pa resevwa piki rapèl enpòtan sa a. Se konsa, poukisa moun pa jwenn rapèl bivalan an?

Youn nan rezon prensipal pou n bès sa a se yon mank de konsyans. Anpil moun tou senpleman pa konnen sou enpòtans ki genyen nan rapèl la bivalan ak wòl li nan kenbe iminite kont maladi espesifik. Booster bivalan an fèt pou bay yon lòt dòz pwoteksyon kont de patojèn espesifik, anjeneral yo bay plizyè ane apre premye vaksinasyon an. Sepandan, san edikasyon ak enfòmasyon apwopriye, moun ka pa konprann nesesite pou piki rapèl sa a.

Yon lòt faktè ki kontribye nan absòpsyon ki ba nan rapèl bivalan an se ezitasyon vaksen an. Gen kèk moun ki ka gen enkyetid oswa dout sou sekirite oswa efikasite vaksen an jeneral. Ezitasyon sa a ka alimenté pa move enfòmasyon oswa move konsepsyon gaye nan medya sosyal oswa lòt sous. Li enpòtan pou adrese enkyetid sa yo epi bay enfòmasyon egzat pou asire moun yo pran desizyon enfòme sou sante yo.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon rapèl bivalan?

A: Yon rapèl bivalan se yon vaksen ki bay yon lòt dòz pwoteksyon kont de patojèn espesifik, anjeneral yo bay plizyè ane apre premye vaksen an.

K: Poukisa rapèl bivalan enpòtan?

A: Booster bivalan an enpòtan paske li ede kenbe iminite kont maladi espesifik ak anpeche gaye yo.

K: Poukisa moun pa jwenn rapèl bivalan an?

A: Gen plizyè rezon pou sa, tankou yon mank de konsyans sou enpòtans li ak ezitasyon vaksen alimenté pa move enfòmasyon oswa dout sou sekirite ak efikasite vaksen an.

K: Ki jan nou ka adrese absorption ki ba nan rapèl bivalan an?

A: Abòde absòpsyon ki ba a mande pou ogmante konsyantizasyon sou enpòtans rapèl bivalan an atravè edikasyon ak enfòmasyon egzat. Li enpòtan tou pou adrese ezitasyon vaksen an lè w adrese enkyetid yo epi bay enfòmasyon ki baze sou prèv.

An konklizyon, n bès nan moun k ap resevwa rapèl bivalan an se yon tandans konsyan. Mank konsyans ak ezitasyon vaksen yo se gwo faktè kontribye. Li esansyèl pou edike piblik la sou enpòtans piki rapèl sa a epi adrese nenpòt enkyetid oswa dout moun ka genyen. Lè nou fè sa, nou ka asire ke plis moun resevwa rapèl bivalan epi ede pwoteje kominote nou yo kont pwopagasyon maladi ki ka evite.