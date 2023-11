By

Poukisa Walton yo rich konsa?

Nan domèn richès ak fòtin, kèk non résonner osi fò ke Waltons yo. Avèk yon valè nèt konbine plis pase 200 milya dola, fanmi Walton te etabli tèt li kòm youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Men, ki sa egzakteman se sous la nan richès imans yo? Ann fouye nan istwa ki dèyè richès Walton yo.

Waltons yo dwe gwo fòtin yo prensipalman nan pwopriyetè yo nan Walmart, konpayi an detay miltinasyonal ki te fonde pa Sam Walton an 1962. Walmart te grandi pou l vin pi gwo revandè nan mond lan, ak dè milye de magazen atravè mond lan. Siksè konpayi an ka atribiye a modèl biznis pri ki ba li yo, ki konsantre sou ofri pwodwi chak jou nan pri abòdab.

Kòm desandan Sam Walton, Waltons yo te eritye yon pati enpòtan nan aksyon Walmart yo. Richès yo te monte kòm konpayi an te elaji ak pwospere anba jerans yo. Jodi a, fanmi an ansanm posede anviwon 50% aksyon Walmart, sa ki pèmèt yo egzèse kontwòl konsiderab sou operasyon konpayi an ak desizyon finansye yo.

Pandan ke Walmart rete sous prensipal richès Walton yo, yo te divèsifye tou envèstisman yo pandan ane yo. Fanmi an envesti nan divès sektè, tankou byen imobilye, finans, ak atizay. Envestisman yo gen plis ranfòse fòtin yo deja sibstansyèl.

Li se vo anyen ke richès imans Waltons yo pa te san konfli. Kritik yo diskite ke siksè Walmart te vini nan depans lan nan ti biznis ak dwa travayè yo. Konpayi an te fè fas ak akizasyon sou salè ki ba, move kondisyon travay, ak pratik anti-sendika. Pwoblèm sa yo te pwovoke deba sou inegalite revni ak etik pratik biznis Walmart yo.

An konklizyon, richès enkwayab Walton yo ka atribiye a pwopriyetè yo nan Walmart, pi gwo revandè nan mond lan. Atravè aksyon yo nan konpayi an, fanmi an te rasanble yon fòtin ki te pèmèt yo divèsifye envèstisman yo epi yo vin youn nan fanmi ki pi rich sou planèt la. Sepandan, siksè yo pa te san kritik, kòm pratik biznis Walmart yo te fè fas a envestigasyon ak soulve enkyetid sou dwa travayè yo.