Ki moun ki te pi rich nwa nan Arkansas?

Nan eta Arkansas, yon figi remakab parèt kòm youn nan moun ki pi rich nan rejyon an. Non li te John H. Johnson, yon antreprenè pyonye ak magnat medya ki te fè yon enpak enpòtan sou kominote Afriken Ameriken an. Istwa siksè Johnson se youn nan pèseverans, inovasyon, ak detèminasyon.

John H. Johnson te fèt 19 janvye 1918 nan vil Arkansas, Arkansas. Li te grandi nan povrete, li te fè fas ak anpil defi akòz diskriminasyon rasyal. Sepandan, anbisyon Johnson ak konduit te mennen l 'nan etabli yon anpi piblikasyon ki ta chanje peyizaj la nan medya nwa pou tout tan.

An 1942, Johnson te fonde la Konpayi Piblikasyon Johnson, ki ta vin kay piblikasyon bato li a, Ebony magazin. Ebony te vin byen vit popilarite e li te vin tounen yon vwa pwisan pou Afriken Ameriken yo, ki kouvri sijè ki soti nan politik ak kilti ak mòd ak amizman. Magazin nan te jwe yon wòl enpòtan nan fòme opinyon piblik la ak pwomosyon imaj pozitif nan moun nwa pandan yon tan nan tansyon rasyal ak inegalite.

Siksè Johnson pa t sispann ak Ebony. An 1951, li te lanse JET magazin, yon piblikasyon chak semèn ki konsantre sou nouvèl ak evènman aktyèl ki gen rapò ak kominote Afriken Ameriken an. JET te vin magazin nwa ki pi li nan mond lan, solidifye enfliyans ak richès Johnson.

Atravè piblikasyon li yo, Johnson te bay yon platfòm pou ekriven nwa, fotogwaf, ak jounalis, ba yo opòtinite yo te refize souvan yon lòt kote. Li te itilize tou richès li ak enfliyans li pou sipòte kòz dwa sivil yo ak ankouraje inisyativ edikasyon.

FAQ:

K: Ki jan John H. Johnson te vin nonm nwa ki pi rich nan Arkansas?

A: John H. Johnson te fonde Johnson Publishing Company e li te lanse magazin popilè tankou Ebony ak JET, ki te genyen yon lektè toupatou ak revni piblisite, kontribye nan richès li.

K: Ki enpak piblikasyon Johnson yo te genyen sou kominote Afriken Ameriken an?

A: Magazin Ebony ak JET te jwe yon wòl enpòtan nan fòme opinyon piblik la, fè pwomosyon imaj pozitif sou moun nwa, epi bay yon platfòm pou ekriven nwa ak jounalis.

K: Èske Johnson te itilize richès li pou inisyativ filantwopik?

R: Wi, Johnson te sipòte kòz dwa sivil ak inisyativ edikasyonèl, lè l sèvi avèk richès li ak enfliyans li pou fè yon enpak pozitif sou sosyete a.

K: Èske Ebony ak JET toujou nan piblikasyon jodi a?

A: Malerezman, tou de magazin yo te sispann piblikasyon regilye enprime an 2019. Sepandan, eritaj yo ak enpak yo sou medya nwa yo kontinye ap sonje ak selebre.

Vwayaj John H. Johnson soti nan povrete pou l vin tounen moun nwa ki pi rich nan Arkansas se yon temwayaj sou pouvwa detèminasyon ak antreprenarya. Kontribisyon li nan kominote Afriken Ameriken an ak endistri medya yo pral sonje pou tout tan kòm yon reyalizasyon inogirasyon.