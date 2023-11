Ki moun ki te pòv kiltivatè ki te kreye Walmart?

Nan mond lan trè aktif nan Yo Vann an Detay, kèk non kenbe otan pwa ke Walmart. Avèk prezans masiv li yo ak rive mondyal li, li difisil imajine ke jeyan an detay sa a te yon fwa lide nan yon kiltivatè enb. Sam Walton, nonm ki dèyè anpi Walmart la, te kòmanse ak yon sèl magazen an 1962 epi li te transfòme li nan pi gwo revandè nan mond lan.

Li te fèt 29 mas 1918 nan Kingfisher, Oklahoma, Sam Walton te grandi pandan Gran Depresyon an. Li te aprann valè travay di ak frugalite depi nan yon laj byen bonè, pandan fanmi l 'te lite pou fè bout. Apre li te fin sèvi nan militè pandan Dezyèm Gè Mondyal la, Walton te antre nan biznis an detay, li te louvri premye magazen varyete li nan Newport, Arkansas.

Li te an 1962 ke Walton te louvri premye magazen Walmart nan Rogers, Arkansas. Ak yon konsantre sou bay machandiz abòdab nan kominote riral yo, vizyon Walton a byen vit pran traction. Li te prezante pratik inovatè tankou gwo volim acha ak estrateji prix agresif, ki te pèmèt li ofri pri pi ba pase konpetitè li yo.

FAQ:

K: Ki sa ki Walmart?

A: Walmart se yon sosyete vann detay miltinasyonal ki opere yon chèn hypermarché, magazen rabè, ak makèt.

K: Ki jan Sam Walton te vin gen siksè?

A: Siksè Sam Walton ka atribiye a konsantre inplakabl li sou bay machandiz abòdab, estrateji biznis inovatè, ak yon konpreyansyon pwofon sou endistri an detay.

K: Ki jan Walmart te vin tounen yon konpayi mondyal?

A: Kwasans Walmart a ka atribiye a estrateji ekspansyon li yo, ki te enplike ouvèti nouvo magazen, akeri chenn Yo Vann an Detay ki deja egziste, ak agrandi entènasyonalman.

K: Ki sa ki se yon magazen varyete?

A: Yon magazen varyete se yon etablisman an detay ki vann yon pakèt atik nan kay la ki pa chè, rad, ak lòt machandiz.

Devouman Sam Walton pou satisfaksyon kliyan yo ak kapasite l pou l adapte ak chanjman tandans mache yo te pouse kwasans Walmart. Jodi a, Walmart opere plis pase 11,000 magazen nan 27 peyi, anplwaye dè milyon de moun atravè lemond. Malgre siksè imans li, Walton pa janm bliye kòmansman enb li kòm yon kiltivatè pòv. Eritaj li a ap kontinye viv, pandan Walmart ap kontinye fòme peyizaj detaye globalman.