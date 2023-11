By

Ki moun ki te premye moun ki te posede Walmart?

Nan mond lan nan Vann an Detay, Walmart se yon non kay ki te vin sinonim ak konvenyans, abòdab, ak yon eksperyans fè makèt yon sèl-stop. Men, èske w te janm mande ki moun ki te vizyonè dèyè jeyan detay sa a? Ann fouye nan istwa Walmart epi dekouvri kiyès premye moun ki te posede anpi an detay sa a.

Orijin yo nan Walmart

Walmart te fonde an 1962 pa Sam Walton, yon antreprenè vizyonè ki soti Arkansas, Etazini. Walton, ki te fèt an 1918, te gen yon pasyon pou Yo Vann an Detay ak yon je pike pou opòtinite biznis. Li te kwè nan ofri kliyan bon jan kalite pwodwi nan pri abòdab, ak filozofi sa a te vin fondasyon siksè Walmart la.

Premye magazen Walmart

Premye magazen Walmart, ke yo rekonèt kòm Walmart Discount City, te louvri pòt li yo sou 2 jiyè 1962, nan Rogers, Arkansas. Se te yon kòmansman enb pou sa ki ta pral vin pi gwo revandè nan mond lan. Siksè magazen an te kondwi pa estrateji inovatè Walton yo, tankou ofri yon pakèt pwodwi, negosye dirèkteman ak manifaktirè yo pou pi ba pri, ak anplwaye teknik efikas jesyon envantè.

Pwopriyete Sam Walton a

Kòm fondatè Walmart, Sam Walton te premye moun ki te posede konpayi an. Li te kenbe majorite aksyon yo epi li te sèvi kòm prezidan konsèy la jiskaske li mouri an 1992. Sou lidèchip li, Walmart te elaji rapidman, li te louvri nouvo magazen atravè Etazini epi evantyèlman elaji entènasyonalman.

Kesyon yo mande anpil

K: Ki jan Walmart te vin tounen yon jeyan mondyal?

A: Kwasans Walmart a ka atribiye a konsantre inplakabl li sou satisfaksyon kliyan, pri ki ba, ak efikasite operasyonèl. Konpayi an te aplike teknik inovatè jesyon chèn ekipman pou, li anbrase teknoloji, ak elaji òf pwodwi li yo pou satisfè demand kliyan yo.

K: Ki moun ki posede Walmart kounye a?

A: Walmart se yon konpayi ki fè kòmès piblik, e pwopriyetè li divize pa plizyè aksyonè. Fanmi Walton, desandan Sam Walton, toujou kenbe yon gwo poto nan konpayi an epi yo patisipe aktivman nan jesyon li yo.

K: Konbyen magazen Walmart ki genyen jodi a?

A: Apati 2021, Walmart opere plis pase 11,500 magazen nan 27 peyi, sa ki fè li youn nan pi gwo anplwayè globalman.

An konklizyon, Sam Walton te premye moun ki te posede Walmart. Espri antreprenarya li ak angajman li pou bay kliyan bon jan kalite pwodwi a pri abòdab te mete fondasyon pou siksè Walmart. Jodi a, Walmart kontinye ap pwospere kòm yon jeyan mondyal vann detay, pote pi devan eritaj fondatè vizyonè li yo.