Ki moun ki te premye Sams oswa Costco?

Nan mond lan nan klib depo, de gran kanpe wo: Sam's Club ak Costco. Jeyan Yo Vann an Detay sa yo te vin synonyme ak makèt esansyèl, ki ofri kliyan opòtinite pou achte nan gwo kantite nan pri rabè. Men, kiyès ki te premye ki te prepare wout pou revolisyon komèsyal sa a?

Sam's Club, yon divizyon Walmart, te fonde an 1983. Se kreyasyon fondatè Walmart Sam Walton, Sam's Club te kreye pou founi pwopriyetè ti biznis yo ak moun k ap chèche ekonomize lajan lè yo achte atik an gwo. Avèk modèl ki baze sou manm li yo, Sam's Club byen vit te vin popilarite e li te vin tounen yon non moun nan kay la.

Nan lòt men an, Costco, ki te fonde an 1983 tou, gen yon istwa orijin yon ti kras diferan. Origine ke yo rekonèt kòm Price Club, se te lide Sol Price, yon pyonye nan endistri an detay. Price Club te vize pou bay ti biznis yo aksè a machandiz abòdab. An 1993, Price Club te rantre ak Costco, epi konpayi an te adopte non Costco Wholesale Corporation nou konnen jodi a.

Se konsa, ki moun ki te premye? Teknikman, tou de Sam's Club ak Costco te fonde nan menm ane a. Sepandan, Sam's Club te louvri premye klib depo li yo kèk mwa anvan Price Club, bay li yon ti avantaj an tèm de premye moun ki frape mache a.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon klib depo?

A: Yon klib depo se yon kalite magazen an detay ki ofri kliyan opòtinite pou achte atik an gwo nan pri rabè. Magazen sa yo anjeneral mande pou yon manm pou jwenn aksè nan pwodwi yo ak sèvis yo.

K: Ki modèl ki baze sou manm yo?

A: Modèl ki baze sou manm se yon estrateji biznis kote kliyan yo peye yon frè pou vin manm nan yon magazen oswa òganizasyon an patikilye. An retou, manm yo jwenn aksè a pwodwi eksklizif, sèvis, ak rabè.

K: Èske Sam's Club ak Costco se sèlman klib depo?

A: Pandan ke Sam's Club ak Costco yo se klib depo ki pi byen koni, gen lòt jwè sou mache a, tankou Club Wholesale BJ a ak divès kalite klib depo rejyonal yo.

An konklizyon, tou de Sam's Club ak Costco te jwe yon wòl enpòtan nan revolisyone fason moun achte lè yo te entwodwi konsèp klib depo. Pandan ke Sam's Club te louvri pòt li kèk mwa anvan Price Club, tou de konpayi yo te gen yon enpak siyifikatif sou endistri Yo Vann an Detay e yo kontinye ap pwospere jodi a. Kit ou se yon manm fidèl Sam's Club oswa yon achtè Costco devwe, pa gen okenn nye enfliyans klib depo sa yo te genyen sou fason nou achte.