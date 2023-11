By

Ki moun ki trete anplwaye yo pi byen: Walmart oswa Target?

Nan endistri Yo Vann an Detay, de gran kanpe deyò: Walmart ak Target. Tou de konpayi yo gen yon prezans enpòtan nan peyi Etazini ak anplwaye dè milye de travayè. Sepandan, lè li rive tretman anplwaye yo, gen diferans remakab ant de gran yo Vann an Detay.

Walmart Avèk plis pase 2.3 milyon anplwaye atravè lemond, Walmart se pi gwo anplwayè prive nan mond lan. Konpayi an ofri yon pakèt opòtinite travay, soti nan pozisyon antre nan nivo jesyon. Sepandan, Walmart te fè fas ak kritik nan tan lontan an pou pratik travay li yo. Gen kèk anplwaye ki plenyen sou salè ki ba, benefis ki pa apwopriye, ak kondisyon travay difisil. Anplis de sa, te gen akizasyon diskriminasyon sèks ak tretman enjis travayè yo.

Objektif: Target, nan lòt men an, te genyen yon repitasyon pou yo te plis anplwaye-zanmitay. Konpayi an gen yon gwo konsantre sou devlopman anplwaye epi li ofri divès pwogram fòmasyon ak opòtinite avansman karyè. Target bay tou salè ak benefis konpetitif, ki gen ladan pwoteksyon swen sante ak plan retrèt. Konpayi an te fè lwanj pou anviwònman travay enklizif li yo ak efò pou ankouraje divèsite ak enklizyon.

FAQ:

K: Ki kèk avantaj espesifik pou anplwaye Walmart ofri?

A: Walmart bay benefis tankou asirans sante, plan 401(k), ak rabè anplwaye yo. Sepandan, limit ak kalite benefis sa yo ka varye selon pozisyon anplwaye a ak manda li a.

K: Èske Target peye pi wo salè pase Walmart?

A: Anjeneral, Target peye salè yon ti kras pi wo pase Walmart. Sepandan, to salè yo ka varye selon faktè tankou kote ak pozisyon travay.

K: Èske Walmart ak Target ap kontinye fè efò pou amelyore tretman anplwaye yo?

A: Tou de konpayi yo te fè efò pou adrese enkyetid anplwaye yo. Walmart te aplike inisyativ pou ogmante salè ak amelyore pratik orè yo. Target te konsantre sou agrandi benefis yo ak bay resous pou byennèt anplwaye yo.

An konklizyon, pandan ke Walmart ak Target yo se gwo jwè nan endistri an detay, Target parèt priyorite satisfaksyon ak byennèt anplwaye yo nan yon pi gwo limit. Anfaz Target sou devlopman anplwaye yo, salè konpetitif, ak anviwònman travay enklizif mete li apa de Walmart. Sepandan, li enpòtan sonje ke eksperyans endividyèl yo ka varye, epi li toujou rekòmande pou fè rechèch ak konsidere plizyè faktè lè w ap evalye opòtinite travay.