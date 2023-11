Ki moun ki toujou posede Walmart?

Nan peyizaj la ki toujou ap evolye nan jeyan Yo Vann an Detay, Walmart te rete yon fòs dominan pou dè dekad. Avèk rezo etandu li yo nan magazen ak prezans sou entènèt, konpayi an te vin synonyme ak fè makèt abòdab. Men, kiyès ki posede ekzakteman an detay sa a?

Walmart se yon konpayi komès piblik, sa vle di pwopriyetè li gaye nan mitan anpil aksyonè ki gen aksyon nan aksyon konpayi an. Dapre dènye done ki disponib yo, fanmi Walton, desandan fondatè Walmart a, Sam Walton, toujou posede yon pati enpòtan nan konpayi an. An reyalite, yo konsidere yo kòm youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan akòz achiv Walmart yo.

Pwopriyete fanmi Walton se sitou atravè Walton Enterprises LLC, yon antite fanmi ki jere aksyon Walmart yo. Pandan ke pousantaj egzak nan pwopriyetè yo pa divilge piblikman, li estime yo dwe alantou 50%. Sa a ba yo enfliyans konsiderab sou direksyon konpayi an ak pwosesis pou pran desizyon.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon konpayi komès piblik?

A: Yon konpayi ki fè kòmès piblik se youn ki gen pwopriyetè divize an aksyon ki ka achte ak vann pa piblik la sou bous.

K: Ki moun ki fanmi Walton?

A: Fanmi Walton se fanmi fondatè Walmart a, Sam Walton. Yo te jwe yon wòl enpòtan nan kwasans ak siksè konpayi an epi yo kontinye gen gwo moun ki gen enterè.

K: Ki jan Walton yo enfliyanse Walmart?

A: Avèk gwo avantaj pwopriyetè yo, fanmi Walton gen yon gwo enfliyans sou desizyon estratejik Walmart yo, randevou konsèy la, ak direksyon an jeneral.

Pandan ke fanmi Walton a kenbe yon gwo avantaj pwopriyetè, li enpòtan sonje ke pwopriyetè Walmart a pa limite a yo. Pwopriyete ki rete a gaye nan mitan envestisè enstitisyonèl yo, fon mityèl, ak aksyonè endividyèl yo. Estrikti pwopriyetè divès sa a asire ke Walmart responsab devan yon pakèt moun ki gen enterè yo.

An konklizyon, fanmi Walton toujou kenbe yon gwo aksyon an komen nan Walmart, men pwopriyetè konpayi an gaye nan mitan plizyè aksyonè. Pandan jaden flè an detay ap kontinye evolye, li pral enteresan pou wè ki jan Walmart adapte ak pwospere anba pwopriyetè kolektif aksyonè li yo.