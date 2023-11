By

Ki moun ki pa ta dwe pran vaksen kont zona?

Zoster, ke yo rele tou èpès zoster, se yon enfeksyon viral ki fè mal ki te koze pa viris varicella-zoster. Li anjeneral afekte granmoun aje ak moun ki gen sistèm iminitè febli. Pou anpeche kondisyon sa a, gen yon vaksen ki disponib. Sepandan, se pa tout moun ki kalifye pou resevwa vaksen sa a. Ann chèche konnen kiyès ki ta dwe evite pran vaksen kont zona e poukisa.

FAQ:

K: Ki sa ki se bardo?

A: Zona se yon enfeksyon viral ki lakòz yon gratèl ki fè lapenn. Se viris varicella-zoster ki lakòz li, menm viris ki lakòz varisèl la.

K: Ki sa ki vaksen bardo a?

A: Vaksen bardo a se yon mezi prevantif ki diminye risk pou yo devlope zona oswa diminye gravite kondisyon an si li rive. Li rekòmande pou moun ki gen laj 50 ak plis.

K: Ki moun ki ta dwe evite pran vaksen kont zona?

A: Vaksen bardo a jeneralman an sekirite pou pifò moun. Sepandan, gen kèk eksepsyon. Moun ki tonbe nan kategori sa yo ta dwe evite pran vaksen an:

1. Moun ki gen sistèm iminitè feblès: Si ou gen yon sistèm iminitè febli akòz kondisyon tankou VIH/SIDA, kansè, oswa transplantasyon ògàn, vaksen zona a ka pa apwopriye pou ou. Konsilte founisè swen sante ou pou konsèy pèsonalize.

2. Fanm ansent: Vaksen bardo a gen viris vivan atenue, ki ka reprezante yon risk pou fetis la devlope. Se poutèt sa, fanm ansent yo ta dwe evite pran vaksen an jiskaske apre akouche.

3. Moun ki gen alèji grav: Si ou gen yon alèji grav nan nenpòt eleman nan vaksen an, tankou jelatin oswa neomicin, li enpòtan pou enfòme founisè swen sante ou. Yo ka detèmine si vaksen an san danje pou ou oswa yo ka rekòmande yon altènatif.

4. Moun ki fè eksperyans bardo kounye a: Si w ap soufri kounye a yon epidemi aktif zona, li pa rekòmande pou pran vaksen an. Rete tann jiskaske sentòm yo diminye anvan ou konsidere vaksen an.

Li enpòtan pou w konsilte ak founisè swen sante w anvan w pran nenpòt desizyon konsènan vaksen zona. Yo ka evalye sikonstans endividyèl ou epi bay konsèy pèsonalize ki baze sou istwa medikal ou ak eta sante aktyèl ou.

An konklizyon, pandan y ap vaksen bardo a jeneralman san danje epi efikas, sèten moun ta dwe evite pran vaksen an. Moun ki gen sistèm iminitè feblès, fanm ansent, moun ki gen alèji grav ak konpozan vaksen yo, ak moun ki gen zona kounye a ta dwe konsilte founisè swen sante yo pou konsèy. Sonje byen, prevansyon se kle, kidonk li enpòtan pou diskite sou opsyon ou yo ak yon pwofesyonèl medikal pou asire pi bon aksyon an pou sitiyasyon espesifik ou.