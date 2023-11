By

Ki moun ki pa ta dwe pran vaksen COVID la?

Kòm kanpay vaksinasyon COVID-19 yo kontinye ap dewoule atravè lemond, li esansyèl pou w konprann ke si vaksen yo enpòtan anpil pou konbat pandemi an, yo ka pa apwopriye pou tout moun. Sèten moun ta dwe pran prekosyon oswa evite pran vaksen COVID la nèt. Isit la, nou fouye nan detay yo sou ki moun ki pa ta dwe pran vaksen an ak poukisa.

1. Reyaksyon alèjik: Moun ki gen yon istwa reyaksyon alèjik grav nan nenpòt nan eleman vaksen yo ta dwe evite pran vaksen COVID la. Reyaksyon sa yo ka gen ladan anafilaktik, yon repons alèjik grav epi ki kapab menase lavi.

2. Kondisyon Sante ki kache yo: Moun ki gen sèten kondisyon sante yo ta dwe konsilte ak founisè swen sante yo anvan yo resevwa vaksen an. Sa a gen ladan moun ki gen sistèm iminitè konpwomèt, maladi otoiminitè, oswa moun ki sibi tretman imunosuppressive. Anplis de sa, fanm ansent ak moun ki bay tete ta dwe chèche konsèy medikal anvan yo pran vaksen an.

3. Restriksyon laj: Vaksen yo ka gen restriksyon sou laj akòz done limite sou sekirite ak efikasite yo nan sèten gwoup laj. Pa egzanp, kèk vaksen ka pa rekòmande pou timoun ki poko gen yon sèten laj. Li enpòtan pou swiv direktiv otorite sante yo bay konsènan restriksyon laj pou vaksen espesifik yo.

4. Enfeksyon COVID-19 anvan yo: Moun ki fèk refè de COVID-19 ta dwe konsilte ak founisè swen sante yo anvan yo resevwa vaksen an. Pandan ke yo rekòmande vaksinasyon an jeneral menm pou moun ki te gen viris la, pwofesyonèl swen sante yo ka bay konsèy pèsonalize ki baze sou sikonstans endividyèl yo.

FAQ:

K: Èske mwen ka pran vaksen COVID la si mwen gen alèji?

A: Si ou gen yon istwa nan reyaksyon alèjik grav nan nenpòt eleman vaksen an, li rekòmande pou evite pran vaksen COVID la. Konsilte ak founisè swen sante ou pou konsèy pèsonalize.

K: Èske fanm ansent yo ta dwe pran vaksen COVID la?

A: Fanm ansent ta dwe konsilte ak founisè swen sante yo anvan yo pran vaksen an. Pandan ke done ki disponib yo sijere ke benefis vaksinasyon yo depase risk yo, sikonstans endividyèl yo ka varye.

K: Èske timoun yo ka resevwa vaksen COVID la?

A: Elijiblite timoun yo pou pran vaksen COVID depann de vaksen espesifik ak restriksyon laj otorite sante yo mete. Li esansyèl pou swiv direktiv pwofesyonèl sante yo bay yo.

An konklizyon, pandan vaksen COVID yo se yon zouti enpòtan anpil nan kwape pandemi an, sèten moun ta dwe pran prekosyon oswa evite vaksen akòz alèji, kondisyon sante kache, restriksyon laj, oswa enfeksyon COVID-19 resan. Li enpòtan pou w konsilte founisè swen sante yo pou w jwenn konsèy pèsonalize epi suiv direktiv otorite sante yo bay pou pran desizyon enfòme konsènan vaksinasyon an.