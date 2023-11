By

Ki moun ki ta dwe jwenn dezyèm rapèl bivalan an?

Nan batay kontinyèl kont maladi enfeksyon, vaksen yo te pwouve yo se youn nan zouti ki pi efikas. Kanpay vaksinasyon yo te elimine anpil siksè oswa siyifikativman redwi prévalence de anpil maladi atravè lemond. Youn nan vaksen sa yo se rapèl bivalan, ki bay pwoteksyon kont de tansyon espesifik nan yon maladi. Men, ki moun ki egzakteman ta dwe resevwa dezyèm rapèl bivalan an? Ann fouye nan kesyon sa a epi chèche konnen.

Ki sa ki se yon rapèl bivalan?

Yon rapèl bivalan se yon vaksen ki konbine de souch diferan nan yon maladi nan yon sèl vaksen. Apwòch sa a se patikilyèman itil lè gen plizyè tansyon nan yon maladi k ap sikile nan yon popilasyon. Lè yo konbine tansyon yo, vaksen an ofri pi laj pwoteksyon kont maladi a.

Ki moun ki ta dwe resevwa dezyèm rapèl bivalan an?

Desizyon ki moun ki ta dwe resevwa dezyèm rapèl bivalan an depann de plizyè faktè. Premye ak premye, li enpòtan pou konsidere prévalence maladi a ak tansyon espesifik yo nan yon popilasyon bay yo. Si tou de tansyon yo egalman, li ka rekòmande pou tout moun resevwa dezyèm rapèl la. Sepandan, si yon sèl souch pi dominan, priyorite yo ka bay moun ki poko resevwa pwoteksyon kont souch patikilye sa a.

FAQ:

K: Konbyen tan pwoteksyon kont premye rapèl bivalan an dire?

A: Dire pwoteksyon an ka varye selon maladi a ak repons iminitè moun nan. Nan kèk ka, pwoteksyon an ka dire pou plizyè ane, pandan ke nan lòt moun, li ka mande pou ranfòse peryodik pou kenbe iminite.

K: Èske yon moun ka resevwa dezyèm rapèl bivalan an si li deja resevwa premye a?

A: Wi, resevwa dezyèm rapèl bivalan an jeneralman an sekirite epi li ka bay plis pwoteksyon kont maladi a. Sepandan, li esansyèl pou konsilte pwofesyonèl swen sante yo pou detèmine tan ak dòz ki apwopriye yo.

K: Èske gen nenpòt efè segondè ki asosye ak rapèl bivalan an?

A: Menm jan ak nenpòt vaksen, rapèl bivalan an ka lakòz efè segondè grav tankou doulè nan sit piki a, lafyèv ki ba-klas, oswa fatig. Efè segondè sa yo anjeneral tanporè epi rezoud poukont yo.

An konklizyon, desizyon an sou ki moun ki ta dwe resevwa dezyèm rapèl bivalan depann de prévalence de maladi a ak tansyon li yo nan yon popilasyon. Lè yo konsidere faktè sa yo, pwofesyonèl swen sante yo ka detèmine estrateji ki pi efikas pou pwoteje moun ak kominote yo kont maladi enfeksyon. Sonje konsilte ak pwofesyonèl swen sante yo pou konsèy pèsonalize konsènan vaksinasyon an.