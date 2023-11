By

Kiyès ki posede pifò nan Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm yon behemoth, domine mache a ak rezo vaste li yo nan magazen ak prezans sou entènèt. Men, èske ou janm mande ki moun ki posede jeyan sa a Yo Vann an Detay? Ann fouye nan estrikti pwopriyetè Walmart ak dekouvri jwè kle yo dèyè siksè li.

Fanmi Walton: Pwopriyete majorite Walmart se nan men fanmi Walton, desandan fondatè Walmart a, Sam Walton. Apati 2021, fanmi Walton an ansanm posede anviwon 50% aksyon Walmart yo. Sa fè yo pi rich fanmi nan peyi Etazini ak youn nan pi rich nan mond lan. Se richès fanmi an prensipalman sòti nan aksyon an komen yo nan Walmart.

Lòt Aksyonè: Pandan ke fanmi Walton an kenbe pi gwo poto a, gen anpil lòt aksyonè ki posede yon pòsyon nan Walmart. Men sa yo enkli envestisè enstitisyonèl, tankou fon mityèl, fon pansyon, ak lòt konpayi envestisman. Anplis de sa, envestisè endividyèl yo ka posede aksyon Walmart tou atravè mache dechanj la.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon aksyonè?

A: Yon aksyonè se yon moun oswa yon antite ki posede aksyon oswa aksyon nan yon konpayi. Aksyonè yo gen yon enterè finansye nan konpayi an epi yo ka resevwa dividann oswa gen dwa vòt.

K: Ki jan aksyonè yo benefisye de posede aksyon?

A: Aksyonè yo ka benefisye de posede aksyon atravè dividann, ki se yon pati nan pwofi konpayi an distribye bay aksyonè yo. Yo ka benefisye tou de apresyasyon kapital si valè aksyon yo ogmante sou tan.

K: Èske nenpòt moun ka achte aksyon Walmart?

A: Wi, nenpòt moun ka achte aksyon Walmart atravè yon kont koutye. Aksyon yo fè kòmès sou bous dechanj, tankou New York Stock Exchange, anba senbòl ticker "WMT".

An konklizyon, se fanmi Walton ki te genyen majorite pwopriyetè Walmart, ki ansanm posede anviwon 50% aksyon konpayi an. Lòt aksyonè, ki gen ladan envestisè enstitisyonèl ak endividyèl yo, tou gen yon pati nan jeyan an detay. Estrikti pwopriyetè sa a te jwe yon wòl enpòtan nan kwasans ak siksè Walmart pandan ane yo.