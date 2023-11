Kiyès ki posede pi fò nan aksyon Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm yon fòs kolosal, domine mache a ak rezo vaste li yo nan magazen ak prezans sou entènèt. Men, èske w te janm mande kiyès ki posede majorite aksyon Walmart? Ann fouye nan estrikti pwopriyetè sa a jeyan Yo Vann an Detay epi fè limyè sou jwè kle yo.

Estrikti pwopriyetè:

Walmart se yon konpayi komès piblik, sa vle di pwopriyetè li divize pami anpil aksyonè ki gen aksyon nan aksyon konpayi an. Yo achte ak vann aksyon sa yo sou bous, tankou New York Stock Exchange, ki pèmèt envestisè yo posede yon pati nan konpayi an.

Fanmi Walton:

Fanmi Walton, li te ye pou asosyasyon yo ak Walmart, kenbe pi gwo mennen nan konpayi an. Te fonde pa Sam Walton, pwopriyetè fanmi an remonte nan premye jou yo nan kreyasyon Walmart la. Jodi a, fanmi Walton an ansanm posede apeprè 50% nan aksyon eksepsyonèl Walmart yo. Sa fè yo aksyonè majorite, egzèse gwo enfliyans sou operasyon konpayi an ak pwosesis pou pran desizyon.

Envestisè Enstitisyonèl:

Apa de fanmi Walton, plizyè envestisè enstitisyonèl tou gen anpil bèl avantaj nan Walmart. Men sa yo enkli fon mityèl, fon pansyon, ak lòt konpayi envestisman. Envestisè enstitisyonèl remakab nan Walmart gen ladan The Vanguard Group, BlackRock, ak State Street Corporation. Enstitisyon sa yo jere lajan sou non envestisè endividyèl yo epi jwe yon wòl enpòtan nan fòme peyizaj an komen konpayi an.

FAQ:

1. Kisa yon aksyonè ye?

Yon aksyonè se yon moun oswa yon antite ki posede aksyon nan yon konpayi. Aksyonè yo gen yon enterè finansye nan siksè konpayi an epi yo gen dwa a yon pòsyon nan pwofi li yo, ke yo rekonèt kòm dividann.

2. Kisa yon bouk ye?

Yon bouk se yon mache kote yo achte ak vann aksyon nan konpayi piblik yo. Li bay yon platfòm pou envestisè yo komès sekirite, asire lajan likid sikile ak dekouvèt pri.

3. Ki jan envestisè enstitisyonèl diferan de envestisè endividyèl yo?

Envestisè enstitisyonèl jere gwo pisin lajan sou non plizyè envestisè, tankou fon pansyon oswa fon mityèl. Envestisè endividyèl yo, nan lòt men an, envesti pwòp lajan yo dirèkteman nan aksyon oswa lòt enstriman finansye.

An konklizyon, se fanmi Walton an pwopriyetè majorite nan Walmart, ak apeprè 50% nan aksyon eksepsyonèl konpayi an. Envestisè enstitisyonèl yo jwe yon wòl enpòtan tou nan estrikti pwopriyetè Walmart. Konprann dinamik pwopriyetè yon konpayi tankou Walmart bay bonjan enfòmasyon sou pwosesis pou pran desizyon li yo ak moun ki gen enterè ki fòme avni li.