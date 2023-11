Ki moun ki posede Costco kounye a?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, Costco Wholesale Corporation te san dout fè yon non pou tèt li. Li te ye pou depo masiv li yo ak modèl achte an gwo, Costco te vin tounen yon destinasyon ale pou dè milyon de achtè atravè lemond. Men, kiyès ki posede pisan mezon dacha komèsyal sa a?

Depi kounye a, pi gwo aksyonè Costco yo se envestisè enstitisyonèl li yo. Men sa yo enkli fon mityèl, fon pansyon, ak lòt konpayi envestisman. Pi gwo aksyonè enstitisyonèl konpayi an se The Vanguard Group, ki posede anviwon 8% aksyon eksepsyonèl Costco yo. Lòt gwo envestisè enstitisyonèl yo enkli BlackRock, State Street Corporation, ak Fidelity Investments.

Sepandan, li enpòtan sonje ke Costco se yon konpayi ki fè kòmès piblik, sa vle di pwopriyetè li gaye nan mitan anpil envestisè endividyèl ak enstitisyonèl ki gen aksyon nan aksyon konpayi an. Sa a pèmèt nenpòt moun ki gen mwayen pou envesti pou vin yon pwopriyetè pasyèl nan Costco.

FAQ:

K: Kisa sa vle di pou yon konpayi fè kòmès piblik?

A: Lè yon konpayi fè kòmès piblik, sa vle di ke aksyon li yo disponib pou achte pa piblik la an jeneral sou echanj stock. Sa a pèmèt moun ak envestisè enstitisyonèl yo achte ak vann aksyon, vin pwopriyetè pasyèl nan konpayi an.

K: Èske gen nenpòt manm fondatè oswa fanmi ki toujou posede yon pòsyon enpòtan nan Costco?

A: Non, pa gen okenn manm fondatè oswa fanmi ki kounye a posede yon pòsyon enpòtan nan Costco. Konpayi an te fè tranzisyon an nan yon sosyete k ap fè kòmès piblik, epi kounye a pwopriyetè a distribye pami plizyè aksyonè.

K: Èske pwopriyetè Costco ka chanje sou tan?

A: Wi, pwopriyetè Costco ka chanje sou tan kòm aksyon yo achte ak vann sou mache dechanj la. Envestisè yo ka ogmante oswa diminye HOLDINGS yo, potansyèlman chanje estrikti an komen nan konpayi an.

An konklizyon, pandan ke Costco posede pa yon gwoup divès envestisè endividyèl ak enstitisyonèl, pi gwo aksyonè li yo se kounye a envestisè enstitisyonèl tankou The Vanguard Group. Kòm yon konpayi komès piblik, pwopriyetè ka varye, men konpayi an rete yon jeyan Yo Vann an Detay ak yon baz laj nan aksyonè.