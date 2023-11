Ki moun ki posede 51% nan Walmart?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe wo kòm youn nan konpayi yo ki pi rekonètr ak enfliyan. Avèk gwo rezo magazen li yo ak divès kalite pwodwi, Walmart te vin tounen yon non moun lakay pou dè milyon de achtè atravè lemond. Men, èske w janm mande kiyès ki gen patisipasyon an majorite nan koton an detay sa a? Ann fouye nan estrikti an komen nan Walmart epi chèche konnen ki moun ki posede 51% nan konpayi an.

Estrikti pwopriyetè:

Walmart se yon konpayi komès piblik, sa vle di pwopriyetè li divize pami anpil aksyonè ki gen aksyon nan aksyon konpayi an. Depi kounye a, pa gen yon sèl antite oswa yon moun ki posede yon poto ki kontwole 51% nan Walmart. Olye de sa, pwopriyetè a gaye nan mitan yon pakèt envestisè enstitisyonèl ak endividyèl.

Gwo Aksyonè:

Gen kèk nan pi gwo aksyonè Walmart yo enkli konpayi jesyon envestisman, fon pansyon, ak fon mityèl. Antite sa yo jere envèstisman kliyan yo epi asiyen yon pòsyon nan pòtfolyo yo nan aksyon Walmart. Pandan ke pa gen yon sèl aksyonè ki gen yon pati nan majorite, kèk nan pi gwo aksyonè enstitisyonèl yo enkli The Vanguard Group, BlackRock, ak State Street Corporation.

KESYON MOUN POZE SOUVAN:

K: Èske fanmi Walton posede yon pòsyon enpòtan nan Walmart?

A: Wi, fanmi Walton, desandan fondatè Walmart a, Sam Walton, posede yon gwo pati nan aksyon konpayi an. Sepandan, pwopriyetè konbine yo pa rive nan mak 51%.

K: Èske estrikti pwopriyetè Walmart ka chanje alavni?

A: Wi, estrikti pwopriyetè nenpòt konpayi ki fè kòmès nan piblik la ka chanje apre yon sèten tan kòm aksyon yo achte ak vann nan mache bousye a. Sepandan, nenpòt chanjman enpòtan nan pwopriyetè ta mande yon kantite sibstansyèl nan aksyon yo dwe akeri oswa vann.

K: Èske pa gen yon pwopriyetè majorite afekte pwosesis pou pran desizyon Walmart?

A: Non, pwosesis pou pran desizyon Walmart gouvène pa konsèy direktè li a, ki gen ladann moun ki te eli pa aksyonè yo. Konsèy la, ansanm ak ekip jesyon egzekitif la, responsab pou pran desizyon estratejik pou konpayi an.

An konklizyon, Walmart pa gen yon sèl pwopriyetè ki kenbe yon poto kontwole 51%. Olye de sa, pwopriyetè a lajman gaye nan mitan divès aksyonè enstitisyonèl ak endividyèl. Pwosesis pou pran desizyon konpayi an pa enfliyanse pa absans yon pwopriyetè majorite, kòm li se gouvène pa konsèy administrasyon li yo.