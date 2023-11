Ki moun ki rival Walmart a?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, konpetisyon se feròs, ak konpayi yo toujou ap lite pou plas nan tèt. Lè li rive Walmart, jeyan an detay ki te vin tounen yon non nan kay la, anpil mande ki moun ki pi gwo rival li ye. Pandan ke gen plizyè konkiran nan kous la, yon konpayi kanpe deyò kòm konkiran prensipal Walmart a - Amazon.

Amazon: E-Commerce Powerhouse la

Amazon, ki te fonde pa Jeff Bezos an 1994, te kòmanse kòm yon libreri sou entènèt men byen vit elaji òf li yo pou l vin pi gwo mache sou entènèt nan mond lan. Pandan ane yo, Amazon te grandi eksponansyèlman, divèsifye ranje pwodwi li yo ak vin tounen yon sèl-stop-boutik pou tout bagay soti nan elektwonik ak makèt. Avèk seleksyon vas li yo, pri konpetitif, ak opsyon livrezon pratik, Amazon te vin tounen yon fòs yo dwe konte ak nan endistri an detay.

Walmart vs Amazon: batay la pou Sipremasi Yo Vann an Detay

Se rivalite ant Walmart ak Amazon souvan dekri kòm yon konfli ant tradisyonèl brik-ak-mòtye Yo Vann an Detay ak jeyan nan e-commerce. Pandan ke Walmart gen yon gwo prezans fizik ak dè milye de magazen li yo atravè lemond, Amazon domine mache sou entènèt la. Tou de konpayi yo te envesti lou nan fòs respektif yo genyen yon kwen sou lòt la.

Walmart te ogmante efò e-komès li yo, elaji mache sou entènèt li yo, ak amelyore sèvis livrezon li yo. Konpayi an te pwofite tou vas rezo magazen li yo pou ofri opsyon pratik tankou ranmasaj nan twotwa ak livrezon menm jou.

Nan lòt men an, Amazon te fè pwogrè nan espas fizik la Yo Vann an Detay. Akizisyon Whole Foods Market an 2017 te make antre Amazon nan endistri makèt, sa ki te pèmèt li fè konpetisyon dirèkteman ak biznis makèt Walmart la. Anplis de sa, Amazon te fè eksperyans ak magazen kesye-mwens ak elaji konsèp Amazon Go li yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske Amazon sèl rival Walmart?

A: Pandan ke Amazon se rival prensipal Walmart a, gen lòt konpetitè nan endistri an detay, tankou Target, Costco, ak Kroger.

K: Ki moun ki gen gwo pouvwa nan batay la Walmart kont Amazon?

A: Batay pou sipremasi Yo Vann an Detay ant Walmart ak Amazon ap kontinye, e tou de konpayi yo gen fòs yo. Walmart gen yon prezans fizik fò, pandan y ap Amazon domine mache sou entènèt la. Rezilta rivalite sa a poko detèmine.

K: Ki jan Walmart ak Amazon diferan nan modèl biznis yo?

A: Walmart opere prensipalman kòm yon revandè brik-ak-mòtye, ak yon gwo rezo magazen. Amazon, nan lòt men an, se yon pisan mezon dacha komèsyal elektwonik, opere prensipalman sou entènèt, men tou elaji nan Yo Vann an Detay fizik.

An konklizyon, pandan ke Walmart fè fas a konpetisyon nan divès jwè Yo Vann an Detay, Amazon vle di kòm rival prensipal li yo. Batay ki genyen ant de gran detay sa yo ap kontinye fòme endistri a, ak chak konpayi ogmante fòs li yo pou jwenn yon avantaj. Kòm peyizaj la Yo Vann an Detay evolye, li pral kaptivan wè ki jan rivalite sa a dewoulman epi ki finalman parèt kòm viktwa a.