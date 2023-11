By

Kiyès ki pi gwo rival Walmart a?

Nan endistri Yo Vann an Detay trè konpetitif, Walmart te yon fòs dominan depi lontan, li te ye pou rezo vas magazen li yo ak pakèt pwodwi yo. Sepandan, kòm jaden an detay kontinye evolye, yon kesyon ki souvan leve se: Ki moun ki pi gwo rival Walmart a?

Amazon: E-Commerce Giant la

Lè li rive defi sipremasi Walmart a, Amazon kanpe deyò kòm rival li ki pi tèrib. Kòm pi gwo revandè sou entènèt nan mond lan, Amazon te revolusyone fason moun yo achte, ofri yon seleksyon vas nan pwodwi nan pri konpetitif. Avèk platfòm pratik sou entènèt li yo ak sèvis livrezon rapid, Amazon te byen kaptire yon pati enpòtan nan mache an detay, anvayi baz kliyan tradisyonèl Walmart la.

Sib: Revandè Bullseye a

Yon lòt gwo konkiran nan batay pou dominasyon an detay se Target. Li te ye pou machandiz li yo alamòd ak abòdab, Target te fè mete pòtre yon mache nich pou tèt li, atire yon demografik ki pi piti ak plis konsyan alamòd. Avèk anfaz li sou dekorasyon kay élégance, rad, ak pwodwi bote, Target te jere yo diferansye tèt li ak Walmart, fè apèl kont yon baz kliyan diferan.

Costco: Depo Club Giant la

Pandan ke Walmart konsantre sou pri ki ba chak jou, Costco te vin tounen yon gwo rival li lè li ofri pwodwi esansyèl nan pri rabè atravè klib depo ki baze sou manm li yo. Avèk baz kliyan fidèl li yo ak yon repitasyon pou bon jan kalite pwodwi, Costco te jere fè konpetisyon ak Walmart nan bay yon eksperyans fè makèt inik ak kontra atire sou yon pakèt atik.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske Walmart pi gwo revandè nan mond lan?

A: Wi, Walmart se kounye a pi gwo revandè nan mond lan ki baze sou revni.

K: Ki jan Amazon fè konpetisyon ak Walmart?

A: Amazon fè konpetisyon ak Walmart lè li ofri yon gwo seleksyon pwodwi sou entènèt, sèvis livrezon rapid, ak pri konpetitif.

K: Ki sa ki mete Target apa de Walmart?

A: Target diferansye tèt li ak Walmart lè li konsantre sou machandiz alamòd ak abòdab, fè apèl kont yon baz kliyan ki pi piti ak plis konsyan alamòd.

K: Ki jan Costco fè konpetisyon ak Walmart?

A: Costco fè konkirans ak Walmart lè li ofri pwodwi esansyèl nan pri rabè atravè klib depo ki baze sou manm li yo, sa ki atire yon baz kliyan fidèl.

An konklizyon, pandan ke Walmart kontinye ap yon jeyan Yo Vann an Detay, li fè fas a konpetisyon rèd nan men rival tankou Amazon, Target, ak Costco. Chak nan konpayi sa yo gen pwòp fòs inik ak estrateji, fè apèl kont segman kliyan diferan. Kòm peyizaj la Yo Vann an Detay ap kontinye evolye, batay la pou sipremasi nan mitan rival sa yo pral san dout entansifye, finalman benefisye konsomatè yo ak plis chwa ak pri konpetitif.