Ki moun ki pitit fi Walmart CEO?

Nan mond lan nan biznis, sèten non gen yon gwo pwa, ak yon non sa yo se Walmart. Kòm youn nan pi gwo kòporasyon an detay globalman, Walmart te vin tounen yon non kay ki sinonim ak konvenyans ak abòdab. Doug McMillon se Doug McMillon, ki ap sèvi kòm Direktè Jeneral la depi 2014. Pandan ke yo konnen anpil bagay sou lidèchip ak reyalizasyon McMillon, gen kiryozite ki antoure lavi fanmi li, sitou pitit fi li.

Pitit fi Walmart CEO

Pitit fi Doug McMillon a, Emma McMillon, te jere kenbe yon pwofil relativman ba malgre pozisyon wo pwofil papa l '. Li te fèt ak leve soti vivan nan peyi Etazini, Emma McMillon te chwazi mennen yon lavi prive lwen je piblik la. Kòm yon rezilta, pa gen anpil enfòmasyon ki disponib fasilman sou efò pèsonèl ak pwofesyonèl li.

Pandan ke Emma McMillon ka pa yon figi piblik, wòl papa l 'tankou CEO nan Walmart te san dout enfliyanse lavi li nan plizyè fason. Li te grandi nan yon fanmi ki te enplike pwofondman nan endistri an detay, li te gen anpil chans jwenn bonjan apèsi sou mond biznis la ak defi yo ak opòtinite li prezante.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki wòl yon CEO?

A: CEO a, oswa Direktè Egzekitif, se egzekitif ki pi wo plase nan yon konpayi. Yo responsab pou pran gwo desizyon antrepriz, jere operasyon yo an jeneral, ak dirije òganizasyon an nan objektif li yo.

K: Konbyen tan Doug McMillon te CEO Walmart?

A: Doug McMillon te sèvi kòm CEO nan Walmart depi 2014. Anvan li te vin CEO, li te okipe divès pozisyon nan konpayi an, ki gen ladan wòl egzekitif nan machandiz ak lojistik.

K: Poukisa Walmart enpòtan?

A: Walmart enpòtan akòz gwosè vas li yo ak enfliyans nan endistri an detay. Li opere dè milye de magazen atravè lemond epi li ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif, fè li yon chwa popilè pou konsomatè yo.

K: Èske Emma McMillon patisipe nan jesyon Walmart?

A: Pa gen okenn enfòmasyon piblik ki sijere ke Emma McMillon patisipe nan jesyon Walmart. Li te chwazi mennen yon lavi prive, epi efò pwofesyonèl li yo, si genyen, rete kache.

An konklizyon, pandan ke pitit fi Walmart CEO Doug McMillon, Emma McMillon, ka pa yon figi piblik, koneksyon li ak youn nan pi gwo kòporasyon an detay nan mond lan san dout fòme lavi li. Pandan l ap kontinye mennen yon vi prive, pozisyon papa l kòm CEO Walmart kontinye ap yon sous konplote pou anpil moun.