Ki moun ki pi rich manm fanmi Walton?

Nan domèn richès ak fòtin, fanmi Walton se yon non ki parèt deyò. Li te ye pou asosyasyon yo ak Walmart, pi gwo revandè nan mond lan, Walton yo te rasanble yon kantite lajan enkwayab nan richès pandan ane yo. Men, kiyès nan mitan yo ki pi rich la? Ann fouye nan detay yo.

Sam Walton: Patriyach la

Sam Walton, fondatè Walmart, te mete fondasyon pou richès imans fanmi an. Kòmanse ak yon magazen sèl nan Arkansas an 1962, li te bati yon anpi Yo Vann an Detay ki te revolisyone endistri a. Sepandan, malgre siksè li, Sam Walton se pa manm ki pi rich nan fanmi an jodi a.

Jim Walton: Walton ki pi rich la

Dapre tracker bilyonè an tan reyèl Forbes ', Jim Walton kounye a gen tit la nan pi rich manm fanmi Walton. Li te fèt an 1948, Jim se pi piti pitit gason Sam Walton. Li te eritye yon pòsyon enpòtan nan fòtin papa l e li te fè envèstisman siksè deyò Walmart. Avèk yon valè nèt ki depase 70 milya dola, Jim Walton se san dout nan tèt piramid richès fanmi an.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki jan fanmi Walton akimile richès yo?

A: Richès fanmi Walton a prensipalman soti nan pwopriyetè Walmart yo. Kòm konpayi an grandi ak elaji, se konsa te fè fòtin yo.

K: Èske gen lòt manm rich nan fanmi Walton?

A: Wi, gen plizyè lòt manm nan fanmi Walton ki gen anpil richès. Egzanp remakab yo enkli Alice Walton, pitit fi Sam Walton, ak Rob Walton, pi gran pitit gason Sam Walton.

K: Ki jan richès Jim Walton konpare ak lòt bilyonè yo?

A: Valè nèt Jim Walton mete l 'pami pi gwo milyadè nan mond lan. Sepandan, li pa moun ki pi rich nan mond lan. Figi tankou Jeff Bezos, Elon Musk, ak Bernard Arnault toujou depase l an tèm de richès.

An konklizyon, pandan ke Sam Walton te mete fondasyon an pou richès fanmi an, se Jim Walton ki aktyèlman kenbe tit la nan pi rich manm fanmi Walton. Avèk eritaj siyifikatif li yo ak envèstisman siksè li yo, Jim te pouse fòtin fanmi an nan nouvo wotè. Sepandan, li enpòtan sonje ke fanmi Walton an antye kontinye ap youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan, gras a asosyasyon yo ak Walmart ak desizyon finansye rize yo.