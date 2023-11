Kiyès ki sè pwopriyetè Walmart la?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm yon jeyan, domine endistri a ak gwo rezo magazen li yo ak prezans mondyal la. Te fonde pa Sam Walton an 1962, jeyan an detay te vin tounen yon non nan kay la, bay yon pakèt pwodwi nan pri abòdab. Men, èske ou janm mande sou fanmi an dèyè anpi sa a Yo Vann an Detay? Kiyès ki sè pwopriyetè Walmart la?

Sè pwopriyetè Walmart la se Alice Walton. Li te fèt 7 oktòb 1949, Alice se sèl pitit fi Sam Walton ak Helen Walton. Li se pi piti frè ak sè nan fanmi Walton, ki gen ladan frè li Rob, Jim, ak John. Pandan ke frè li yo te jwe wòl enpòtan nan devlopman ak ekspansyon Walmart, Alice te fè pwòp mak li nan mond lan nan atizay.

Alice Walton se yon pèseptè atizay ak filantwòs. Li gen yon pasyon pwofon pou atizay e li te itilize richès li pou konstwi yon koleksyon enpresyonan pandan ane yo. An 2011, li te louvri Crystal Bridges Museum of American Art nan Bentonville, Arkansas. Mize a montre yon pakèt travay atistik Ameriken, ki gen ladan moso nan atis ki renome tankou Andy Warhol ak Norman Rockwell.

FAQ:

K: Ki jan Alice Walton te patisipe nan atizay?

A: Alice Walton te devlope yon enterè nan atizay nan yon laj jèn. Li te etidye istwa atizay nan kolèj e li te kolekte travay atistik pou plizyè deseni.

K: Ki sa ki Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Crystal Bridges Museum of American Art se yon mize ki te fonde pa Alice Walton. Li abrite yon koleksyon travay atistik Ameriken epi li sitiye nan Bentonville, Arkansas.

K: Ki valè nèt Alice Walton?

A: Apati 2021, valè nèt Alice Walton estime a anviwon $70 milya dola, sa ki fè li youn nan fanm ki pi rich nan mond lan.

K: Èske Alice Walton gen okenn patisipasyon nan Walmart?

A: Pandan ke Alice Walton se yon manm nan fanmi Walton, li pa patisipe aktivman nan operasyon yo chak jou nan Walmart. Konsantre li se sitou sou koleksyon atizay li ak efò filantwopik li yo.

An konklizyon, Alice Walton, sè a nan pwopriyetè Walmart, te fè yon non pou tèt li nan mond lan atizay. Pandan ke frè li yo te jwe yon wòl enpòtan nan siksè Walmart, Alice te pouswiv pasyon li pou atizay e li te kreye yon koleksyon remakab. Atravè filantropik li ak etablisman Crystal Bridges Museum, li te fè yon enpak dirab sou kominote atizay la.