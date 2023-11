Ki moun ki pi rich nan fanmi Walmart la?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, fanmi an Walmart kanpe deyò kòm youn nan pi rich ak pi enfliyan. Avèk yon anpi vas ki te bati alantou sosyete an detay miltinasyonal Walmart Inc., fanmi an te akimile richès imans pandan ane yo. Men, kiyès egzakteman moun ki pi rich nan fanmi enpòtan sa a?

Repons kesyon sa a se pa lòt ke Alice Walton. Li te fèt 7 oktòb 1949, Alice se pitit fi fondatè Walmart Sam Walton ak Helen Walton. Avèk yon valè nèt ki gen plis pase 70 milya dola, li gen tit fanm ki pi rich nan mond lan epi li toujou klase pami pi gwo milyardèr mondyal la.

Richès Alice Walton prensipalman soti nan poto li te eritye nan Walmart. Li posede yon pati enpòtan nan aksyon konpayi an, ki te monte nan valè pandan ane yo. Sepandan, li enpòtan sonje ke richès li pa sèlman sòti nan Walmart. Alice se tou yon pèseptè atizay grangou e li te envesti anpil nan divès moso atizay, plis kontribye nan fòtin imans li.

FAQ:

K: Ki jan Alice Walton te vin moun ki pi rich nan fanmi Walmart la?

A: Alice Walton te vin moun ki pi rich nan fanmi Walmart la akòz aksyon li te eritye nan Walmart ak envestisman li nan atizay.

K: Èske Alice Walton se sèl bilyonè nan fanmi Walmart la?

A: Non, Alice Walton se pa sèl bilyonè nan fanmi Walmart la. Frè li yo, Jim ak Rob Walton, gen anpil richès tou e yo se pami moun ki pi rich nan mond lan.

K: Ki jan richès Alice Walton konpare ak lòt bilyonè yo?

A: Richès Alice Walton toujou mete l nan mitan pi gwo bilyonè nan mond lan. Pandan ke li ka pa kenbe tit la nan moun ki pi rich an jeneral, li se san dout youn nan moun ki pi rich globalman.

K: Èske Alice Walton gen okenn patisipasyon nan operasyon Walmart?

A: Pandan ke Alice Walton se yon gwo aksyonè nan Walmart, li pa patisipe aktivman nan operasyon yo chak jou nan konpayi an. Konsantre prensipal li se nan koleksyon atizay li ak efò filantropik li yo.

An konklizyon, Alice Walton, pitit fi Walmart fondatè Sam Walton, se moun ki pi rich nan fanmi Walmart. Avèk yon valè nèt ki gen plis pase 70 milya dola, li te rasanble richès li grasa aksyon li te eritye nan Walmart ak pasyon li pou atizay. Kòm youn nan moun ki pi rich nan mond lan, enfliyans Alice Walton pwolonje pi lwen pase anpi Walmart la.