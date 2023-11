Ki moun ki Walmart fanmi ki pi rich?

Ki moun ki fanmi ki pi rich nan Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se san dout yon non nan kay la. Avèk rezo vas magazen li yo ak divès kalite pwodwi, konpayi an te vin tounen yon jeyan mondyal an detay. Men, èske w te janm mande kiyès fanmi ki pi rich ki dèyè anpi an detay sa a? Oke, pa gade pi lwen pase fanmi Walton.

Fanmi Walton, ki te dirije pa Sam Walton an reta, se fanmi ki pi rich ki asosye ak Walmart. Sam Walton te fonde Walmart an 1962, e depi lè sa a, konpayi an te grandi yon fason eksponansyèl, fè fanmi Walton youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Jodi a, richès fanmi an se prensipalman sòti nan aksyon an komen yo nan Walmart.

Apati 2021, yo estime valè nèt fanmi Walton a anviwon $247 milya dola, dapre Forbes. Figi estrawòdinè sa a mete yo pami fanmi ki pi rich nan mond lan, depase menm fanmi Koch ak Mas. Richès fanmi an konsantre prensipalman nan men kat moun: Alice Walton, Jim Walton, Rob Walton, ak Lukas Walton.

Alice Walton, pitit fi Sam Walton, se fanm ki pi rich nan mond lan e li gen yon valè nèt apeprè $ 66 milya dola. Jim Walton, yon lòt pitit gason Sam Walton, gen yon valè nèt anviwon $65 milya dola. Rob Walton, pi gran pitit gason Sam Walton, gen yon valè nèt apeprè $ 64 milya dola. Anfen, Lukas Walton, pitit pitit Sam Walton, gen yon valè nèt anviwon $32 milya dola.

FAQ:

K: Ki jan fanmi Walton te rasanble richès yo?

A: Richès fanmi Walton a soti prensipalman nan aksyon an komen yo nan Walmart. Kòm konpayi an te grandi ak elaji, se konsa te fè richès yo.

K: Èske tout manm fanmi Walton patisipe nan operasyon Walmart?

A: Pandan ke kèk manm nan fanmi Walton te okipe pozisyon egzekitif nan Walmart, se pa tout ki patisipe aktivman nan operasyon chak jou konpayi an.

K: Ki jan richès fanmi Walton a konpare ak lòt fanmi rich?

A: Fanmi Walton se youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan, ki depase menm fanmi Koch ak Mas nan valè nèt.

K: Ki lòt antrepriz oswa envestisman ki asosye ak fanmi Walton?

A: Apa de aksyon an komen yo nan Walmart, fanmi Walton te envesti nan plizyè lòt biznis ak efò filantwopik.

An konklizyon, fanmi Walton a, ki gen aksyon an komen nan Walmart, te rasanble yon kantite lajan enkwayab nan richès, ki fè yo youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Istwa siksè yo sèvi kòm yon temwayaj sou kwasans ak enfliyans Walmart kòm yon pisan mezon dacha komèsyal mondyal.

Definisyon:

– Yo Vann an Detay: Vann machandiz bay konsomatè yo nan magazen oswa atravè platfòm sou entènèt.

– Valè nèt: Valè total byen yon moun mwens responsablite yo.

– Pye: Yon pati oswa enterè nan yon biznis oswa òganizasyon.

– Filantwopik: Ki gen rapò ak dezi pou ankouraje byennèt lòt moun, anjeneral atravè don oswa aksyon charitab.