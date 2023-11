Kiyès pitit fanmi ki pi rich la?

By

Kiyès timoun ki pi rich nan fanmi an?

Nan mond lan nan richès ekstrèm, gen plizyè timoun ki te fèt nan richès inimajinabl. Endividi ere sa yo se eritye kèk nan fanmi ki pi rich sou planèt la, epi valè nèt yo souvan depase sa tout nasyon yo. Men, kiyès pami yo ki ka reklame tit pitit fanmi ki pi rich la? Ann pran yon gade pi pre.

Youn nan konkiran enpòtan pou tit sa a se Alexandra Andresen, pitit fi endistri Nòvejyen Johan H. Andresen Jr. A jis 24 ane fin vye granmoun, Alexandra gen yon valè nèt ki estime nan yon stupéfiants $ 1.4 milya dola. Richès li soti nan biznis tabak fanmi li a, Ferd, ki te nan operasyon pou plis pase 150 ane. Malgre gwo fòtin li, Alexandra te chwazi pouswiv pwòp pasyon li, tankou espò equestry ak filantropi.

Yon lòt konkiran remakab se Gustav Magnar Witzøe, pitit gason tycoon agrikilti somon Nòvejyen Gustav Witzøe. A laj de 27 an, Gustav gen yon valè nèt apeprè $ 3 milya dola. Konpayi papa l ', SalMar, se youn nan pi gwo pwodiktè somon fèm nan mond lan. Gustav te itilize richès li pou l envesti nan plizyè inisyativ, tankou byen imobilye ak demaraj teknoloji.

FAQ:

K: Ki sa "valè nèt" vle di?

A: Valè nèt refere a valè total byen yon moun, tankou lajan kach, envèstisman, pwopriyete, ak lòt byen ki gen anpil valè, mwens nenpòt dèt oswa obligasyon li ka genyen.

K: Ki jan moun sa yo eritye gwo fòtin sa yo?

A: Moun sa yo fèt nan fanmi ki akimile gwo richès atravè biznis ki gen siksè oswa envestisman sou jenerasyon. Yo eritye fòtin yo nan men paran yo oswa lòt manm fanmi yo.

K: Èske moun sa yo patisipe aktivman nan biznis fanmi yo?

A: Pandan ke kèk eritye chwazi patisipe aktivman nan biznis fanmi yo, lòt moun prefere pouswiv pwòp enterè yo ak pasyon yo. Li varye de moun an moun.

K: Èske gen lòt kandida pou tit timoun fanmi ki pi rich la?

A: Wi, gen anpil lòt kandida pou tit sa a, paske gen anpil fanmi rich atravè mond lan. Classement yo souvan chanje akòz fluctuations nan mache dechanj la ak lòt faktè.

An konklizyon, tit timoun ki pi rich nan fanmi an se youn ki trè konteste, ak plizyè moun k ap lite pou pi gwo plas la. Pandan ke Alexandra Andresen ak Gustav Magnar Witzøe se kounye a pami pi gwo yo, mond lan nan richès ekstrèm ap toujou chanje, ak nouvo konkiran ka parèt nan lavni an.