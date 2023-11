By

Kiyès ki pwopriyetè prensipal Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm yon behemoth, ak gwo rezo magazen li yo ak prezans sou entènèt. Men, èske ou janm mande ki moun ki kenbe ren yo nan jeyan sa a Yo Vann an Detay? Pwopriyetè prensipal Walmart se fanmi Walton, youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan.

Fanmi Walton, ki te dirije pa Sam Walton defen, te fonde Walmart an 1962. Jodi a, pwopriyetè fanmi an gaye nan plizyè manm, ki gen ladan twa pitit Sam Walton yo: Rob, Jim, ak Alice. Pwopriyete fanmi an se prensipalman nan aksyon yo nan Walton Enterprises, yon konpayi fanmi ki jere richès yo epi ki kontwole majorite aksyon Walmart yo.

Walmart se yon konpayi komès piblik, sa vle di aksyon nan konpayi an disponib pou achte sou mache bousye a. Sepandan, fanmi Walton pwopriyetè Walmart a enpòtan, ak mennen konbine yo estime a anviwon 50% nan aksyon konpayi an. Sa fè yo pi gwo aksyonè epi li ba yo yon enfliyans konsiderab sou direksyon konpayi an ak desizyon y ap pran.

FAQ:

K: Ki jan fanmi Walton te rasanble richès yo?

A: Richès fanmi Walton a prensipalman soti nan pwopriyetè Walmart yo. Kòm konpayi an grandi ak elaji, se konsa te fè fòtin yo. Siksè Walmart te pèmèt fanmi an akimile gwo richès pandan ane yo.

K: Èske gen lòt gwo aksyonè nan Walmart?

A: Pandan ke fanmi Walton an kenbe majorite nan aksyon Walmart a, gen lòt aksyonè enstitisyonèl ak endividyèl ki posede pi piti pòsyon nan konpayi an. Men sa yo enkli fon mityèl, fon pansyon, ak envestisè endividyèl yo.

K: Èske fanmi Walton gen okenn patisipasyon nan operasyon Walmart?

A: Pandan ke fanmi Walton a pa gen patisipasyon dirèk nan operasyon chak jou, yo jwe yon wòl enpòtan nan fòme estrateji alontèm konpayi an ak pran desizyon atravè posesyon yo ak enfliyans kòm gwo aksyonè.

K: Ki jan pwopriyetè fanmi Walton afekte Walmart?

A: Pwopriyete fanmi Walton a ba yo enfliyans konsiderab sou politik, estrateji ak direksyon an jeneral Walmart yo. Vizyon alontèm yo pou konpayi an ak angajman yo nan siksè li te jwe yon wòl enpòtan nan fòme Walmart nan jeyan an detay ke li ye jodi a.

An konklizyon, pwopriyetè prensipal Walmart se fanmi Walton, ki moun ki kolektivman kenbe yon poto enpòtan nan konpayi an. Pwopriyete yo ak enfliyans yo te enpòtan nan kwasans ak siksè Walmart pandan ane yo.