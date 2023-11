Ki moun ki pwopriyetè pitit fi Walmart a?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se yon non nan kay la. Avèk rezo vas magazen li yo ak ofrann pwodwi vaste, konpayi an te vin tounen yon jeyan mondyal an detay. Te fonde pa Sam Walton an 1962, Walmart depi lè yo te pase nan fanmi an, ak pwopriyetè kounye a abite ak desandan l 'yo. Youn nan figi enpòtan nan liy sa a se Alice Walton, pitit fi fondatè Walmart la.

Alice Walton, ki fèt 7 oktòb 1949, se yon eritye Ameriken ak filantwòs. Li se sèl pitit fi Sam Walton ak Helen Walton. Apati 2021, Alice Walton konsidere kòm youn nan fanm ki pi rich nan mond lan, ak yon valè nèt ki depase $ 60 milya dola. Richès li prensipalman soti nan aksyon an komen li nan Walmart, sa ki fè li youn nan aksyonè prensipal yo nan konpayi an.

FAQ:

K: Ki jan Alice Walton te vin yon pwopriyetè Walmart?

A: Alice Walton te eritye aksyon an komen nan Walmart nan men papa l, Sam Walton, ki te fonde konpayi an. Antanke manm fanmi Walton, li te resevwa yon pati nan pwopriyetè fanmi an lè papa l te mouri.

K: Ki wòl Alice Walton nan Walmart?

A: Pandan ke Alice Walton se yon gwo aksyonè nan Walmart, li pa kenbe yon pozisyon egzekitif nan konpayi an. Patisipasyon li prensipalman vire toutotou mennen an komen li ak enfliyans li ka genyen kòm yon gwo aksyonè.

K: Èske gen lòt manm fanmi Walton ki posede Walmart?

A: Wi, Alice Walton se pa sèl manm fanmi Walton ki gen an komen nan Walmart. Frè li yo, Rob Walton ak Jim Walton, tou gen anpil bèl avantaj nan konpayi an. Fanmi Walton, kòm yon antye, rete youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan akòz pwopriyetè yo nan Walmart.

K: Ki sa Alice Walton li te ye anplis pwopriyetè li nan Walmart?

A: Alice Walton yo rekonèt tou pou efò filantwopi li yo. Li te etabli Crystal Bridges Museum of American Art nan Bentonville, Arkansas, ki gen yon gwo koleksyon zèv Ameriken. Anplis de sa, li sipòte aktivman divès kòz ak inisyativ charitab.

Kòm pitit fi fondatè Walmart a, Alice Walton kenbe yon pozisyon enpòtan nan estrikti pwopriyetè konpayi an. Richès li ak enfliyans li depase endistri an detay, sa ki fè l 'yon figi enpòtan nan tou de biznis ak filantropik.