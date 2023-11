Ki moun ki pwopriyetè orijinal Walmart?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan konpayi ki pi enfliyan ak siksè nan mond lan. Avèk rezo etandu li yo nan magazen ak divès kalite pwodwi, li te vin tounen yon non nan kay la. Men, èske w te janm mande kiyès pwopriyetè orijinal sa a te ye? Ann fouye nan istwa kaptivan Walmart epi dekouvri repons kesyon sa a.

Nesans Walmart

Walmart te fonde an 1962 pa Sam Walton, yon antreprenè vizyonè nan Arkansas, Etazini. Walton, ki te gen yon background nan an detay, louvri premye magazen Walmart nan Rogers, Arkansas. Soti nan kòmansman enb li kòm yon ti magazen rabè, Walmart rapidman elaji operasyon li yo ak revolusyone endistri an detay.

Fanmi Walton

Pandan ke Sam Walton te pwopriyetè orijinal la ak fòs ki mennen dèyè Walmart, pwopriyetè konpayi an te pase nan men eritye li yo. Apre lanmò Sam Walton an 1992, pitit li yo te eritye poto li nan konpayi an. Jodi a, Walmart se prensipalman ki posede pa fanmi Walton, ki moun ki kolektivman kenbe yon pòsyon enpòtan nan aksyon konpayi an.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Ki jan Walmart te vin tèlman reyisi?

A: Siksè Walmart ka atribiye a plizyè faktè, ki gen ladan konsantre li sou pri ki ba, seleksyon pwodwi vaste, jesyon efikas chèn ekipman pou, ak ekspansyon estratejik.

K: Konbyen magazen Walmart ki genyen?

A: Apati 2021, Walmart opere plis pase 11,000 magazen atravè lemond, ki kouvri atravè 27 peyi.

K: Èske Walmart pi gwo revandè nan mond lan?

A: Wi, Walmart se kounye a pi gwo revandè nan mond lan ki baze sou revni.

K: Kiyès aktyèl CEO Walmart?

A: Depi kounye a, CEO nan Walmart se Doug McMillon, ki moun ki te dirije konpayi an depi 2014.

An konklizyon, pwopriyetè orijinal la nan Walmart se te Sam Walton, yon antreprenè anbisye ki te mete fondasyon an pou jeyan an detay nou konnen jodi a. Pandan ke pwopriyetè a nan konpayi an te tranzisyon nan fanmi an Walton, eritaj Sam Walton a kontinye fòme siksè ak kwasans nan Walmart.