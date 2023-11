Ki moun ki eritye Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, kèk non kenbe otan pwa ke Walmart. Avèk anpi vas magazen li yo ak enfliyans masiv sou mache mondyal la, kesyon ki moun ki pral eritye jeyan an detay te vin tounen yon sijè ki enterese anpil. Kòm fanmi Walton an, fondatè Walmart yo, kontinye kenbe yon poto enpòtan nan konpayi an, rechèch la pou eritye dinasti sa a Yo Vann an Detay te entansifye.

FAQ:

K: Kisa yon eritye ye?

Yon eritye se yon moun ki gen dwa eritye byen oswa richès yon lòt moun, anjeneral yon manm fanmi, lè yo mouri.

K: Ki moun ki Walton yo?

Waltons yo se fanmi ki dèyè kreyasyon Walmart. Sam Walton, ansanm ak frè l Bud, te fonde konpayi an an 1962. Jodi a, fanmi Walton se youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan epi li gen yon gwo aksyon an komen nan Walmart.

K: Poukisa eritye Walmart enpòtan?

Eritye Walmart a enpòtan paske li pral detèmine direksyon ak lidèchip nan lavni nan konpayi an. Pandan Walmart ap kontinye domine endistri an detay, moun ki eritye konpayi an ap gen yon gwo responsablite nan kenbe siksè li ak gide kwasans li.

Kounye a, eritye Walmart ki gen plis chans se Steuart Walton, pitit gason Rob Walton. Rob Walton, pi gran pitit gason fondatè Walmart a, te yon figi enpòtan nan konpayi an pandan plizyè ane e li te sèvi kòm prezidan konsèy la. Steuart Walton, yon diplome nan Harvard Business School, te patisipe aktivman nan biznis fanmi an epi kounye a ap sèvi nan konsèy administrasyon Walmart.

Pandan ke Steuart Walton parèt yo dwe yon konkiran fò pou wòl nan eritye, li enpòtan sonje ke desizyon an finalman se nan men yo nan fanmi Walton. Avèk plizyè manm fanmi ki kenbe pozisyon enpòtan nan konpayi an, pwosesis seleksyon an gen anpil chans pou enplike atansyon ak konsiltasyon nan mitan manm fanmi yo.

Kòm peyizaj la Yo Vann an Detay ap kontinye evolye, kesyon an sou ki moun ki pral eritye anpi Walmart a rete san repons. Avni jeyan detay sa a se nan men fanmi Walton, e mond lan ap tann desizyon yo.

Definisyon:

- Anpi: Yon òganizasyon gwo ak pwisan oswa gwoup biznis ki anba kontwòl yon sèl antite.

- Dinasti: Yon siksesyon moun ki soti nan menm fanmi an ki jwe yon wòl enpòtan nan yon domèn oswa endistri an patikilye.

- Pye pwopriyetè: Pousantaj aksyon oswa pwopriyetè yon moun oswa yon antite genyen nan yon konpayi.

- direksyon: Kou a oswa chemen ke yon konpayi oswa òganizasyon pran an tèm de objektif li yo, estrateji, ak pran desizyon.

- Lidèchip: Kapasite pou gide ak enfliyanse lòt moun nan direksyon pou reyalize yon objektif oswa vizyon komen.