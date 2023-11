Ki moun ki pitit pitit Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se yon non nan kay la. Te fonde pa Sam Walton an 1962, konpayi an detay miltinasyonal te grandi vin youn nan pi gwo konpayi yo nan mond lan. Men, kiyès ki pitit pitit Walmart, ki pote sou eritaj fanmi an? Ann chèche konnen.

Pitit pitit Walmart se pa lòt ke Lukas Walton, pitit gason John T. Walton, ki te youn nan pitit gason Sam Walton. Lukas Walton te fèt 21 jen 1986, e li se pi piti nan frè ak sè l yo. Malgre li relativman enkoni nan je piblik la, Lukas Walton se yon figi enpòtan nan anpi Walmart la.

Kòm pitit pitit Walmart, Lukas Walton se yon gwo aksyonè nan konpayi an. Li te eritye yon gwo pòsyon nan richès fanmi an apre lanmò papa l anvan lè nan yon aksidan avyon an 2005. Avèk richès li eritye, Lukas Walton te vin youn nan moun ki pi rich nan mond lan.

FAQ:

K: Konbyen Lukas Walton vo?

A: Apati 2021, valè nèt Lukas Walton estime a anviwon $21 milya dola.

K: Èske Lukas Walton gen okenn patisipasyon nan operasyon Walmart yo?

A: Pandan ke Lukas Walton se yon gwo aksyonè, li pa patisipe aktivman nan operasyon yo chak jou nan Walmart. Fanmi Walton an, ki gen ladan Lukas, gen yon chèz nan konsèy sou Walmart, men yo prensipalman konsantre sou efò filantwopi yo.

K: Èske gen nenpòt lòt desandan Sam Walton ki enplike nan Walmart?

A: Wi, lòt timoun ak pitit pitit Sam Walton yo patisipe tou nan konpayi an. Pi gran pitit gason li a, Rob Walton, te sèvi kòm prezidan konsèy Walmart a jiska 2015.

An konklizyon, Lukas Walton, pitit pitit Walmart, se yon figi enpòtan nan anpi Walmart. Kòm yon gwo aksyonè, li gen yon gwo pati nan konpayi an epi li se youn nan moun ki pi rich nan mond lan. Pandan ke li pa patisipe aktivman nan operasyon Walmart, Lukas Walton kontinye kontinye eritaj fanmi an epi kontribye nan siksè jeyan an detay.