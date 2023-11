By

Kiyès Fi Pwopriyetè Walmart la?

Nan yon mond biznis domine gason, li souvan entérésan wè fanm kraze baryè ak fè mak yo nan domèn antrepriz la. Yon fanm konsa se Alice Walton, pitit fi fondatè Walmart Sam Walton. Pandan ke Alice Walton se pa sèl pwopriyetè Walmart, li se san dout youn nan aksyonè ki pi enfliyan ak yon figi enpòtan nan siksè konpayi an.

Alice Walton, ki fèt 7 oktòb 1949, nan Newport, Arkansas, se yon eritye Ameriken ak filantwòs. Avèk yon valè nèt ki depase $60 milya dola, li toujou klase pami moun ki pi rich nan mond lan. Malgre richès imans li, Alice Walton se li te ye pou nati tè a ak pasyon pou atizay.

Kòm yon antouzyaste atizay, Alice Walton te fonde Crystal Bridges Museum of American Art nan Bentonville, Arkansas, an 2011. Mize a gen yon koleksyon anpil nan travay atistik Ameriken, ki gen ladan moso nan atis ki renome tankou Andy Warhol ak Georgia O'Keeffe. Atravè efò filantwopi li yo, Walton vize fè atizay aksesib pou tout moun epi ankouraje anrichisman kiltirèl nan kominote li a.

FAQ:

K: Èske Alice Walton se sèl pwopriyetè Walmart?

A: Non, Alice Walton se pa sèl pwopriyetè Walmart. Li se youn nan pi gwo aksyonè yo epi li gen yon gwo pati nan konpayi an.

K: Ki moun ki te fonde Walmart?

A: Walmart te fonde pa Sam Walton an 1962. Vizyon Sam Walton ak lespri antreprenè te mete fondasyon pou siksè jeyan an detay.

K: Ki jan Alice Walton te rasanble richès li?

A: Alice Walton te eritye yon gwo pati nan richès li nan men papa l, Sam Walton, ki te fonde Walmart. Anplis de sa, li te fè envèstisman siksè epi li se yon bizniswoman rize poukont li.

K: Ki kontribisyon Alice Walton nan mond atizay la?

A: Alice Walton konnen pou pasyon li pou atizay ak efò filantwopi li nan domèn nan. Li te fonde Crystal Bridges Museum of American Art, ki montre yon koleksyon divès kalite travay atistik Ameriken.

K: Ki jan Alice Walton itilize richès li pou filantropik?

A: Alice Walton sèvi ak richès li pou sipòte divès kòz filantwopik, ak yon konsantre patikilye sou atizay ak edikasyon. Atravè Crystal Bridges Museum ak lòt inisyativ, li vize fè atizay aksesib pou tout moun epi ankouraje anrichisman kiltirèl.

An konklizyon, pandan ke Alice Walton se pa sèl pwopriyetè Walmart, li se san mank yon figi enpòtan nan siksè konpayi an. Richès li, filantropik, ak pasyon pou atizay te fè li yon non enpòtan nan tou de mond biznis ak kiltirèl. Reyalizasyon Alice Walton yo sèvi kòm yon enspirasyon pou fanm k ap fè efò pou yo fè mak yo nan endistri tradisyonèlman domine gason yo.