By

Ki moun ki se pitit fi Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se yon non nan kay la. Kòm pi gwo revandè nan mond lan, li gen yon enpak enpòtan sou mache mondyal la. Men, èske ou janm mande ki moun ki pitit fi Walmart la? Ki moun ki pote sou eritaj sa a jeyan an detay? Ann chèche konnen.

Pitit fi Walmart se pa lòt ke Alice Walton. Li te fèt 7 oktòb 1949, Alice se sèl pitit fi fondatè Walmart Sam Walton ak madanm li, Helen Walton. Li se pi piti nan kat pitit yo e li te jwe yon wòl enpòtan nan fòme anpi Walmart la.

Alice Walton se pa sèlman li te ye pou yo te pitit fi Walmart; li se tou yon bizniswoman enpòtan ak filantwòs. Avèk yon valè nèt ki depase $70 milya dola, li toujou klase kòm youn nan fanm ki pi rich nan mond lan. Alice te fè kontribisyon enpòtan nan mond atizay la, li te fonde Crystal Bridges Museum of American Art nan Bentonville, Arkansas. Pasyon li pou atizay ak kilti fè li yon figi respekte nan endistri a.

FAQ:

K: Ki sa ki Walmart?

A: Walmart se yon sosyete vann detay miltinasyonal ki opere yon chèn hypermarché, magazen rabè, ak makèt. Li se pi gwo konpayi nan mond lan pa revni.

K: Ki moun ki Alice Walton?

A: Alice Walton se pitit fi Walmart fondatè Sam Walton. Li se yon biznisman ak filantwòs, li te ye pou kontribisyon li nan mond lan atizay.

K: Ki sa ki Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Crystal Bridges Museum of American Art se yon mize atizay ki sitiye nan Bentonville, Arkansas. Li te fonde pa Alice Walton ak kay yon koleksyon atizay Ameriken spanning senk syèk.

K: Ki jan Alice Walton rich?

A: Alice Walton gen yon valè nèt ki depase $70 milya dola, sa ki fè li youn nan fanm ki pi rich nan mond lan.

Antanke pitit fi Walmart, Alice Walton pa sèlman eritye yon gwo fòtin, men tou li te fè yon non pou tèt li atravè efò filantwopi li yo. Kontribisyon li nan mond atizay la ak devouman li nan prezève kilti Ameriken an solidifye plas li kòm yon figi enpòtan nan sosyete a. Pandan ke Walmart kontinye ap pwospere anba lidèchip plizyè ekzekitif, enpak Alice Walton a pwolonje pi lwen pase endistri an detay.