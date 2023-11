By

Kiyès ki pi gwo envestisè nan Walmart?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan konpayi yo ki pi rekonètr ak enfliyan nan mond lan. Avèk gwo rezo magazen li yo ak divès kalite pwodwi, Walmart te atire atansyon anpil envestisè k ap chèche pwofite siksè li. Men, ki moun ki egzakteman ki gen tit la nan pi gwo envestisè nan sa a behemoth Yo Vann an Detay?

Kòm nan dènye done ki disponib yo, pi gwo envestisè nan Walmart se okenn lòt pase fanmi Walton. Fanmi Walton, eritye fòtin Walmart la, ansanm posede yon pati enpòtan nan aksyon konpayi an. Te fonde pa Sam Walton an 1962, Walmart te rete yon biznis fanmi kontwole, ak fanmi Walton jwe yon wòl esansyèl nan kwasans li ak devlopman.

Yo ka remonte pwopriyetè Walmart fanmi Walton a nan defen patriyach yo a, Sam Walton, ki te fonde konpayi an. Jodi a, pwopriyetè fanmi an divize pami plizyè manm, tankou Jim Walton, Alice Walton, ak Rob Walton, pami lòt moun. Holding konbine yo ba yo yon gwo pati nan konpayi an, ki fè yo pi gwo aksyonè endividyèl yo.

FAQ:

K: Konbyen nan Walmart fanmi Walton posede?

A: Pousantaj egzak Walmart ki posede pa fanmi Walton ka varye sou tan, men kòm nan dènye enfòmasyon yo, yo kolektivman posede anviwon 50% nan aksyon konpayi an.

K: Èske gen lòt envestisè enpòtan nan Walmart?

A: Pandan ke fanmi Walton an kenbe pi gwo poto a, gen lòt envestisè enstitisyonèl ak fon mityèl ki posede tou pòsyon enpòtan nan Walmart. Sepandan, pa youn nan yo endividyèlman depase pwopriyetè fanmi Walton.

K: Ki jan pwopriyetè fanmi Walton afekte desizyon Walmart a?

A: Kòm gwo aksyonè, fanmi Walton gen gwo enfliyans sou desizyon estratejik konpayi an ak direksyon an jeneral. Angajman alontèm yo nan biznis la asire ke enterè yo aliman ak siksè Walmart.

An konklizyon, pi gwo envestisè nan Walmart se fanmi Walton, ki ansanm posede yon gwo pati nan aksyon konpayi an. Enfliyans yo ak angajman yo nan biznis la te jwe yon wòl enpòtan nan fòme kwasans ak siksè Walmart pandan ane yo.