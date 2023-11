By

Ki moun ki nimewo 1: Walmart oswa Amazon?

Nan batay pou sipremasi Yo Vann an Detay, de gran te parèt kòm pi gwo: Walmart ak Amazon. Tou de konpayi yo te revolusyone fason nou achte, men ki moun ki vrèman kenbe tit la nan nimewo en? Ann fouye nan detay yo epi konpare pisan pisan detay sa yo.

Walmart Te fonde an 1962 pa Sam Walton, Walmart te vin tounen yon non moun nan tout peyi Etazini ak pi lwen. Avèk rezo vaste li yo nan magazen fizik, Walmart te konnen depi lontan pou pri ki ba li yo ak pakèt pwodwi yo. Li gen plis pase 11,000 magazen nan 27 peyi, sa ki fè li pi gwo revandè nan mond lan.

Amazon: Te lanse an 1994 pa Jeff Bezos, Amazon te kòmanse kòm yon libreri sou entènèt e depi li te evolye nan yon jeyan mondyal e-commerce. Avèk seleksyon vas pwodwi li yo, pri konpetitif, ak opsyon livrezon pratik, Amazon te transfòme fason moun yo achte. Li te elaji tou nan plizyè lòt sektè, tankou cloud computing ak amizman, ki fè li yon pisans teknoloji divèsifye.

Konpare jeyan yo: Pandan ke tou de Walmart ak Amazon yo se gran detay, yo gen diferan fòs ak estrateji. Magazen fizik Walmart yo bay li yon avantaj an tèm de aksè kliyan ak disponiblite imedya pwodwi. Nan lòt men an, platfòm sou entènèt Amazon an ofri konvenyans ak yon seleksyon w pèdi kontinuèl nan pwodwi.

Dominasyon mache: An tèm de revni, Walmart toujou kenbe tèt la. Nan 2020, Walmart te rapòte revni de $ 559 milya dola, pandan y ap Amazon te rapòte $ 386 milya dola. Sepandan, lè li rive majiskil sou mache a, Amazon pran plon an. Apati 2021, limit sou mache Amazon an se plis pase $ 1.7 milya dola, depase $ 409 milya dola Walmart.

FAQ:

K: Ki sa ki se revni?

A: Revni refere a kantite lajan total yon konpayi jenere nan aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis.

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

A: Majiskil sou mache a, oswa limit mache, se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan stock. Li kalkile nan miltipliye pri stock aktyèl la pa kantite aksyon eksepsyonèl.

K: Èske Walmart ka fè konpetisyon ak Amazon sou entènèt?

A: Walmart te fè envèstisman enpòtan nan kapasite e-commerce li yo pou fè konpetisyon ak Amazon sou entènèt. Li te elaji mache sou entènèt li yo, amelyore sit entènèt li yo, ak amelyore sèvis livrezon li yo pou atire plis achtè sou entènèt.

An konklizyon, pandan ke Walmart rete lidè revni, majiskil sou mache Amazon ak dominasyon nan espas an detay sou entènèt pa ka inyore. Tou de konpayi yo gen fòs inik yo ak estrateji, ak batay la pou sipremasi Yo Vann an Detay kontinye ap dewoule.