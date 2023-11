Ki moun ki pi rich: Target oswa Walmart?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, de non kanpe deyò: Target ak Walmart. De konpayi sa yo te domine endistri an detay pou dè dekad, men kesyon an rete: ki moun ki pi rich? Ann fouye nan finansye yo epi chèche konnen.

Apèsi finansye:

Walmart, ki te fonde an 1962, se pi gwo revandè nan mond lan, opere nan 27 peyi ak anplwaye plis pase 2.3 milyon moun. Avèk gwo ranje pwodwi li yo ak pri ki ba, Walmart te bati yon baz kliyan masiv ak pwodwi gwo revni. Nan ane fiskal 2020 la, Walmart te rapòte yon revni estrawòdinè 524 milya dola.

Nan lòt men an, Target, ki te etabli an 1902, se wityèm pi gwo revandè nan peyi Etazini. Target ofri yon gran varyete machandiz, tankou rad, elektwonik, ak makèt. Nan menm ane fiskal la ak Walmart, Target te rapòte yon revni $93 milya dola.

Konparezon:

Pandan ke tou de konpayi yo pa nye siksè, li klè ke Walmart depase Target an tèm de revni. Revni Walmart a se plis pase senk fwa sa Target, sa ki fè li pi rich nan de jeyan Yo Vann an Detay.

FAQ:

K: Ki sa ki se revni?

A: Revni refere a kantite lajan total ki te pwodwi pa yon konpayi atravè aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis.

K: Èske revni endike rentabilité?

A: Revni se pa yon mezi dirèk nan rentabilité. Li reprezante kantite total lajan ou touche, men li pa konte pou depans ak depans konpayi an fè.

K: Èske gen lòt faktè pou konsidere lè w konpare richès konpayi yo?

A: Wi, revni se jis yon aspè nan sante finansye yon konpayi. Lòt faktè, tankou maj pwofi, lèt majiskil sou mache a, ak byen yo jwe yon wòl enpòtan tou nan detèmine richès jeneral yon konpayi.

An konklizyon, pandan ke Target ak Walmart yo se gwo jwè nan endistri an detay, revni kolosal Walmart a mete li devan Target an tèm de richès. Sepandan, li enpòtan sonje ke richès pa sèlman detèmine pa revni, ak lòt faktè finansye yo ta dwe konsidere lè evalye fòs finansye a nan yon konpayi.