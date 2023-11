By

Kiyès ki kalifye pou booster prentan an?

Pandan pandemi COVID-19 la ap kontinye evolye, gouvènman ak òganizasyon sante atravè mond lan ap travay san pran souf pou asire sekirite ak byennèt sitwayen yo. Kanpay vaksinasyon yo te yon zouti enpòtan nan konbat pwopagasyon viris la, e kounye a, ak arive sezon prentan an, diskisyon yo te kòmanse sou posibilite pou yon piki rapèl prentan. Men, kiyès egzakteman ki kalifye pou dòz adisyonèl sa a?

Ki sa ki se yon piki rapèl prentan?

Yon vaksen rapèl prentan, ke yo rele tou yon twazyèm dòz oswa yon dòz rapèl, se yon vaksen adisyonèl yo bay moun ki te deja konplete premye seri vaksinasyon COVID-19 yo. Objektif piki rapèl sa a se amelyore ak pwolonje repons iminitè a kont viris la, espesyalman nan fas a varyasyon émergentes ak iminite diminye sou tan.

Kiyès ki kalifye pou booster prentan an?

Kounye a, elijiblite pou vaksen rapèl prentan an varye de peyi an lòt epi li sijè a rechèch k ap kontinye ak rekòmandasyon ekspè. Anjeneral, priyorite yo bay moun ki gen plis risk pou maladi grav oswa moun ki gen sistèm iminitè febli. Sa a gen ladan granmoun aje, travayè swen sante, ak moun ki gen kondisyon medikal kache.

FAQ:

1. Kilè rapèl prentan an ap disponib?

Disponibilite piki rapèl prentan an depann de faktè tankou rezèv vaksen, apwobasyon regilasyon, ak rekòmandasyon ekspè. Li enpòtan pou w rete ajou ak enfòmasyon ki soti nan otorite sante lokal yo.

2. Èske m ap bezwen resevwa menm vaksen ak premye dòz mwen yo?

Gid espesifik konsènan kalite vaksen pou rapèl prentan an ka varye. Gen kèk peyi ki ka rekòmande pou resevwa menm vaksen ak dòz inisyal yo, pandan ke lòt moun ka pèmèt melanje diferan vaksen ki baze sou done ki disponib.

3. Kijan m ap konnen si mwen kalifye pou booster prentan an?

Otorite sante lokal yo pral kominike kritè kalifikasyon pou booster prentan an. Li rekòmande pou konsilte sous ofisyèl yo, tankou sit entènèt gouvènman an oswa founisè swen sante, pou enfòmasyon ki pi egzak ak ajou.

4. Èske booster prentan an nesesè pou tout moun?

Bezwen pou yon piki rapèl prentan toujou ap etidye ak evalye. Pandan ke li ka rekòmande pou sèten gwoup ki gen gwo risk, popilasyon jeneral la ka pa bezwen li nan moman sa a. Li enpòtan pou swiv konsèy otorite sante yo pou pran desizyon enfòme.

An konklizyon, kalifikasyon pou vaksen rapèl prentan an depann de plizyè faktè, tankou faktè risk endividyèl ak rekòmandasyon ekspè. Li enpòtan pou w rete enfòme epi konsilte sous ofisyèl yo pou jwenn enfòmasyon ki pi egzak ak ajou konsènan kalifikasyon ak disponiblite.